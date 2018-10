Les automobilistes qui roulent au diesel dépensent aujourd'hui en moyenne 448 euros de plus (pour une consommation annuelle de 860 litres) qu'en janvier 2016 à cause de l'augmentation du prix du carburant, indique mardi l'organisation de mobilité flamande VAB.

Les adeptes de l'essence, qui parcourent moins de kilomètres avec une consommation annuelle de 685 litres, déboursent 171 euros de plus qu'en 2016. La différence entre le prix maximal de l'essence et du diesel a atteint mardi 8,1 centimes d'euro, à l'avantage de l'essence, selon le VAB.

L'organisation a sollicité l'avis de 2.000 habitants du nord du pays: il en ressort que 84% des automobilistes se disent prêts à prendre des mesures pour réduire leur facture en carburant. Ceux qui disposent d'une voiture de société ont également conscience de la hausse des prix mais seuls 59% envisagent d'agir en conséquence.

Parmi les mesures envisagées, choisir une station qui offre des prix plus avantageux arrive en haut de la liste (37%), adapter sa manière de conduire occupe la deuxième position (32%) et délaisser plus souvent la voiture la troisième (29%). Enfin, 27% des sondés envisagent d'enfourcher plus souvent leur vélo.