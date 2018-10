Abonnés S. Ta., F. C., A. C. Al. D.

Les équipes sont prêtes. Les moteurs allumés. Les partis frôlent la surchauffe sur la ligne de départ, à la veille du coup d’envoi d’une journée électorale qui, pour certains, s’achèvera tard dans la nuit. Chaque formation a préparé son propre dispositif électoral. Petit tour d’horizon.

Au PS, un quartier général sera installé au boulevard de l’Empereur à Bruxelles, siège du parti. Sur le coup de 19 h 30, Elio Di Rupo livrera une première interprétation des chiffres disponibles. Comme la plupart des partis politiques, le PS s’appuie sur les témoins de partis pour disposer des premières tendances. Certains ténors du parti socialiste sont attendus au boulevard dès la fin de l’après-midi. Dans la plupart des villes et communes, les sections locales organiseront des lieux de rassemblement pour les militants et les candidats. Si une liste PS est amenée à composer ou à entrer dans une majorité, une large autonomie est laissée aux sections locales. La fédération peut venir en appui et un responsable socialiste peut aussi solliciter l’avis du président, nous dit-on au PS.

(...)