Nous sommes passés à l’heure d’hiver et comme tous les ans, le soleil se lèvera et se couchera une heure plus tôt. Et pour beaucoup, le manque de luminosité engendre un manque de motivation au travail et a un impact certain sur notre moral.

D’ailleurs, il en ressort d’un sondage réalisé par Hays, expert en recrutement, que 46 % des Belges préfèrent regagner leur domicile à la lumière du jour.

Selon des scientifiques, nous atteignons notre niveau d’efficacité maximal naturel en fin de matinée, et plus précisément aux alentours de 11 h 30. La température du corps commence à augmenter avant notre réveil et poursuit cette augmentation jusqu’à midi. La hausse progressive de la température corporelle entraîne une amélioration graduelle de notre mémoire de travail, de notre vigilance et de notre concentration, avec un pic au milieu de la matinée. "Une douche matinale chaude peut stimuler ce processus", ajoute le cabinet Hays.

Dans le cadre du changement d’heure et par la même occasion de la chute des températures, Hays a décidé de livrer quatre conseils majeurs pour surmonter la déprime hivernale et travailler efficacement.

Dressez des listes des tâches à accomplir. Que ce soit à l’aide d’un outil en ligne comme Trello ou sous la forme de Post-it écrits, les listes de tâches permettent de booster la productivité au quotidien. "Vous ressentirez un soulagement en biffant sur votre liste un travail que vous appréhendiez."

Fixez des délais. "Fixez un délai pour chaque tâche figurant sur votre liste. De cette façon, vous serez moins enclin à reporter des choses ou à gaspiller du temps. Travaillez selon le principe ‘eat the frog’, d’après une citation de l’écrivain Mark Twain : manger une grenouille (vivante) est la première chose à faire le matin et rien de pire n’arrivera le reste de la journée."

Consultez vos e-mails à des moments spécifiques. Les e-mails sont les pires ennemis de la productivité. Et il faut savoir que nous vérifions facilement notre courrier électronique entrant toutes les cinq minutes. "Par conséquent, il se peut que l’on passe la journée à écrire des e-mails au lieu de se concentrer sur le travail. Persuadez-vous de ne consulter votre boîte mail qu’à certains moments de la journée."

Limitez l’utilisation des médias sociaux. Twitter, Facebook, LinkedIn… Il est parfois tentant de consulter ces réseaux sociaux durant sa journée de travail mais ceux-ci peuvent être une source de distraction. "Tout comme pour votre boîte mail, consultez uniquement vos profils à certains moments de la journée et limitez également le temps que vous y consacrez."