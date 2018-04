Le nombre d’emplois inoccupés au sein du Service public de Wallonie a atteint le taux particulièrement élevé : 4,3 %. Cela représente 450 postes de fonctionnaires à pourvoir sur les quelque 10.000 que compte le SPW. Le panel recherché est très varié, et va du niveau A (niveau universitaire) au D (ouvert aux personnes sans diplôme). En vrac, on trouve des postes d’informaticien, de juriste, d’ouvrier, mais aussi de géomètre, de conseiller en prévention, de membre de la police domaniale, d’inspecteur des aéroports, et même des traqueurs de rats musqués (voir encadré) !

Le profil le plus recherché est celui de préposé de la nature et des forêts en triage forestier. 32 jobs sont à pourvoir pour cette fonction. 23 éclusiers sont également recherchés.