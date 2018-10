Le temps sera variable samedi avec, surtout sur l'ouest, des averses intenses. Il fera par contre généralement sec sur l'est. les maxima iront de 5 à 10 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dimanche, pas de pluie dans la plupart des régions et des températures. Lundi, le temps sera très nuageux avec parfois quelques faibles précipitations et mardi, il fera venteux avec de la pluie localement abondante. Ce samedi, le temps sera variable avec, sur la moitié ouest du pays, régulièrement de fortes averses parfois orageuses. La tendance aux averses sera nettement moins marquée sur l'est, où les éclaircies seront plus généreuses. Les maxima varieront de 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 10 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de directions variables dans l'intérieur du pays. Le long du littoral, il sera modéré à assez fort de nord à nord-ouest.

Ce soir, quelques averses pourront encore se produire dans la région côtière. La nuit prochaine, le temps deviendra plus sec et les éclaircies s'élargiront. Minima de 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 5 degrés en bord de mer.

Dimanche, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies. La nébulosité augmentera en cours de journée à partir du sud-est et de faibles précipitations hivernales pourront se produire en soirée et la nuit suivante en Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés sur l'ouest du pays. Un vent modéré à assez fort de nord-est renforcera l'impression de froid.