Samedi matin, une zone de pluie se déplacera assez rapidement vers l'est du pays, où elle persistera une bonne partie de la journée. Ailleurs, la pluie laissera assez vite la place à un temps variable avec des averses, des périodes de temps sec et, sur l'ouest, quelques éclaircies. Les maxima atteindront de 9 à 13 degrés sous un vent modéré à assez fort de secteur sud, avec un risque de rafales de 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM. Dimanche, des éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses et des averses. Localement, celles-ci pourront devenir assez intenses et des orages ne sont pas exclus. Les températures maximales seront comprises entre 10 degrés en Ardenne et 15 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest, avec des rafales autour de 60 km/h, et jusqu'à 70 km/h à la côte.

Peu de changements sont attendus pour lundi, le ciel restant très nuageux avec de la pluie. Le thermomètre atteindra 11 ou 12 degrés dans l'ouest, et jusqu'à 17 degrés dans l'est du pays. Le vent sera moins soutenu que les jours précédents.

Il faudra attendre mardi après-midi pour revoir un franc soleil qui devrait persister mercredi et jeudi.