Le mois de juillet a été "très anormalement" chaud et ensoleillé à Uccle, selon le bilan climatologique mensuel diffusé mercredi par l'Institut royal météorologique (IRM).

La température moyenne était de 22 degrés, contre une normale de 18,4 degrés. La plus élevée a été mesurée les 26 et 27 juillet avec 35,4 degrés, alors que la plus basse fut mesurée le 18 avec 12,5 degrés.

La durée d'ensoleillement a été très anormalement élevée à Uccle avec 298h10 minutes le mois écoulé, contre un peu plus de 200 heures en moyenne.

Il n'y a eu que 5 jours de précipitations, un record égalé (1989). La Belgique connaît généralement un peu plus de 14 jours de pluies en juillet.