A la prison de Nivelles, on a mis les petits plats dans les grands pour les deux réveillons...

Vous ne savez pas encore quoi proposer à vos invités pour ces festivités de fin d'année ? Ce menu, concocté spécialement pour les détenus de la prison de Nivelles pourrait peut-être vous inspirer. Pour le réveillon de Noël, croquettes de crevettes en entrée, roti de dinde sauce poivre et croquettes de pomme de terre en plat, mélange festif et étoile de Noel seront offerts aux prisonniers. Un burger quinoa est prévu pour les végétariens. Le 25 décembre au matin, un petit déjeuner de fête est également prévu avec cacao et sandwich. A midi, ce sera roulade de volaille et assiette de fromages pour les végétariens.

La Saint-Sylvestre sera célébrée avec des croquettes de fromage, des hamburgers "gibier sauce veneur" (chiliburger pour les végétariens), poires aux airelles, croquettes et dame blanche en dessert. Enfin, pour démarrer l'année 2019, une salade de crabe sera servie le 1er janvier.

La prison de Nivelles n'est pas la seule à proposer ces menus festifs aux détenus. Depuis de très nombreuses années, les établissements pénitentiaires offrent cette petite pause gastronomique aux prisonniers pour les sortir de leur quotidien derrière les barreaux.