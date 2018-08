La DH a pu consulter le nouveau rapport annuel du conseil de discipline de la police intégrée.



Un rapport 2017 long de 217 pages dans lequel on apprend que ce sont, au total, 531 sanctions disciplinaires qui ont été infligées à des policiers, dont 179 sanctions lourdes et 352 dites légères. Un rapport où le conseil de discipline tire également la sonnette d’alarme en matière de disparités de ces sanctions en fonction du lieu où les policiers travaillent. Une mise en garde partagée par le SLFP Police, qui intervient alors qu’un nouveau projet de loi en matière disciplinaire sera discuté à la rentrée avec les syndicats. Avant de vous détailler tout cela, revenons d’abord sur le type de transgressions disciplinaires commises l’an dernier au sein de la police. Et parmi les délits les plus fréquents en 2017, le conseil de discipline, pointe aussi des différences de comportements selon que l’on soit policier au Sud ou au Nord du pays.

