Selon les non-néerlandophones, le mot "babbelen", que l'on peut traduire en français par "papoter", est le plus beau de la langue néerlandaise, ressort-il d'un concours organisé par la province du Brabant flamand avec l'agence flamande de l'intégration (Agentschap Integratie en Inburgering) et de l'ASBL De Rand dont le but est de "souligner le caractère néerlandophone" de la périphérie autour de Bruxelles.

Le concours posait aux participants la question suivante: "quel est selon toi le plus beau mot néerlandais? ". Près de 300 personnes dont le néerlandais n'est pas la langue maternelle ont répondu. "Babbelen" est considéré par ces citoyens comme le plus beau mot de la langue de Vondel. La traduction flamande du verbe papoter a battu les "borrelhapjes", les amuse-bouches des néerlandophones, la "vleermuis" (chauve-souris) du nord de la frontière linguistique, le "pompoen" (potiron) ou encore l'adjectif "gelukkig" (heureux, chanceux).

Le but du concours: promouvoir de manière ludique les leçons de néerlandais auprès des habitants du Brabant flamand qui ne pratiquent pas cette langue.

Le mot gagnant a été proposé par une diplomate allemande habitant Wezembeek-Oppen. Elle indique que le mot "babbelen" lui fait penser à sa signification, et rappelle aussi une langue enfantine, rigolote.