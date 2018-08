Dans son classement des "plus beaux endroits de 2018", le prestigieux magazine Time a mis la Belgique à l'honneur en incluant la piste cyclable "Cycling Through Water" (ndlr : faire du vélo à travers l'eau) située à Genk (Limbourg).

"Cette piste cyclable offre une expérience presque divine", peut-on lire dans le paragraphe qui lui est consacré.

Il est vrai que cette piste cyclable est très particulière puisqu'elle se présente sous la forme d'une passerelle de 212m passant à travers un grand étang dans la réserve naturelle De Wijers. L'eau se situe au niveau des yeux du cycliste des deux côtés, ce qui lui donne une vue peu commune de l'endroit. Vous pouvez même croiser des cygnes et autres oiseaux aquatiques regarder passer les amateurs de deux roues avec intérêt.

Depuis son ouverture en 2016, plus de 430.000 cyclistes l'ont empruntée.

Comment est réalisé le classement?

Pour réaliser son classement, le Time a demandé à ses correspondants à travers le monde de dresser une liste des plus belles choses à voir : musées, parcs, bars, restaurants, parcs d'attractions, croisières et hôtels. Des experts étaient également invités à participer à ce premier jet. Le Time a ensuite analysé chacun des endroits proposés selon différents critères : la qualité, l'originalité, l'innovation, la durabilité et l'influence. En résulte une liste de 100 endroits issus de 6 continents différents et de 48 pays.

