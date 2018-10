Le coût de la monarchie, en 2019, s’élèvera à 36,614 millions d’euros, apprend-on dans le budget 2019, publié par la Chambre. Ce montant a été soumis à l’indexation. En 2018, il s’élevait à 36,408 millions. Soit, 206.000 euros de plus.

La Liste civile du Roi représentera 12.267.000 euros. Le total des montants des dotations du roi Albert II, de la princesse Astrid et du prince Laurent, fixé pour 2019, est de 1.615.000 euros. Dont 961.000 euros (778.000 pour ses dépenses de fonctionnement et de personnel et 183.000 pour la partie traitement) pour le Souverain à la retraite et 334.000 euros pour sa fille (92.000 euros de traitement et 242.000 de frais de fonctionnement et de personnel).

Sanction levée

La sanction du prince Laurent était effective en 2018. L’an prochain, dès janvier, il récupère une dotation pleine. 320.000 euros lui reviendront en 2019. Ils seront répartis comme suit : 228.000 euros pour les dépenses de fonctionnement et de personnel et 92.000 euros en guise de "traitement". Ces montants ont été indexés. À titre de comparaison, en 2018, 314.000 euros avaient été initialement repris dans le Budget.

L’avocat du prince Laurent, Me Laurent Arnauts, et le Palais, contactés, ne nous ont pas répondu.

Dans les comptes, les crédits ajustés de 2018 ne laissent pas transparaître un quelconque rabotage de dotation dans les comptes. Thierry Debels, économiste, se dit "très étonné" que cela ne figure pas dans le tableau rendu public.

"C’est normal", nous signale-t-on à la Chambre. "La sanction a bien été exécutée sous forme de blocage administratif", et non sous forme d’ajustement budgétaire. Autrement dit, les 15 % sont directement retirés du montant qui lui est versé. "Il n’est pas nécessaire que ces chiffres figurent dans le budget", précise Geert Schelstraete, chef de cabinet du président de la Chambre. "Tout ce qui n’a pas été versé au 31 décembre 2018 tombe dans le Trésor. Il n’y a pas de report possible." Outre ces montants, les activités des membres de la famille royale sont également budgétisés. Pour l’année 2019, un montant de 22.732.000 euros est prévu à ces fins.