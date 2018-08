L'année 2017 a vu naître 570 garçons qui ont porté le même nom. Chez les filles, un prénom a séduit à 634 reprises.





Selon des chiffres d'Instat, il y a eu, en Belgique, 570 petits garçons qui ont hérité du nom de Liam. C'est donc le prénom le plus choisi de 2017 devant Adam (choisi 559 fois) et Arthur (préféré pour 546 bébés).





Chez les jeunes demoiselles, c'est le nom d'Emma qui est une nouvelle fois le plus choisi. C'est depuis 15 ans le plus populaire de tous. Olivia (613 filles) et Louise (595 filles) complètent le top3.





Voici les différents top 10 pour garçons et filles selon les différentes régions de notre royaume.

© INSTAT