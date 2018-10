L'absentéisme a atteint 11,65% en Wallonie lors du scrutin communal de dimanche, soit un peu moins qu'en 2012 (12,2%), ressort-il des chiffres donnés lundi par la ministre régionale des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue.

Le taux d'abstentionnisme, soit les votes blancs et nuls, a lui été de 7,59% (6,66% en 2012). Par communes, l'absentéisme a été le plus important à Liège (18,84%) et le plus faible à Donceel, en province de Liège (3,74%).

L'abstentionnisme le plus haut a été relevé à Fontaine-l'Evêque (13,16%), dans le Hainaut, et le plus faible à Lasne (2,5%), dans le Brabant wallon.

Cette hausse de l'abstentionnisme s'explique notamment par le fait que d'importants réservoirs d'électeurs, trente communes dont Liège, sont revenus au papier pour ce scrutin, favorisant ainsi la possibilité de vote nul, lequel est impossible sur ordinateur.