Le Fast est désormais à la recherche de ces trois criminels dont l’un, Aza Petrovic, est très facile à reconnaître par sa taille… Il est nain !

Aza Petrovic est désormais le nain le plus recherché du pays. Chez les bandits, tout le monde le surnomme le “nain” en raison de son handicap physique lié à sa petite taille. Son visage apparaît désormais parmi les vingt criminels les plus recherchés du pays.

Les most wanted belges pour lesquels un site internet a spécialement été créé par la police fédérale le 4 novembre dernier. C’est l’équipe du Fast, spécialisée dans la recherche des fugitifs, qui se charge de retrouver ces condamnés en cavale.

En moins de trois mois, ces policiers sont parvenus à mettre la main sur trois criminels (voir détails ci-contre) qui, jusque-là, étaient parvenus à se cacher. Des arrestations qui n’auraient sans doute pas eu lieu si rapidement sans le succès incroyable du site consacré aux most wanted belges.

Depuis sa création, en novembre dernier donc, l’interface a attiré pas moins de 150.000 visiteurs uniques. Au total, mostwanted.federalpolice.be comptabilise 1,11 million de pages vues. En novembre, le site a atteint des pics de 47 visiteurs par jour les premières heures de son lancement et jusqu’à 24.000 visiteurs uniques rien qu’en une journée, le 24 novembre dernier par exemple.

82 % des internautes qui consultent cette plate-forme, le font depuis la Belgique, 4,2 % depuis les Pays-Bas, 3,8 % du Luxembourg et 3,3 % depuis la France.

Trois nouveaux most wanted viennent donc de faire leur apparition sur ce site de la police fédérale. Aza Petrovic, surnommé le nain, est recherché pour vols avec violence et enlèvement. Il a été condamné le 10 octobre 2016 à une peine d’emprisonnement de six ans par le tribunal correctionnel du Hainaut pour un home invasion particulièrement violent. La nuit du 11 juin 2014, avec quatre complices, il avait séquestré un couple dans une habitation de La Louvière. Les victimes avaient notamment été bâillonnées. Elles s’en sont sorties avec un handicap physique à vie suite aux blessures infligées. Le nain et ses complices en voulaient à leur argent, leurs bijoux et leur voiture. Aza Petrovic, en raison de sa petite taille, avait notamment été chargé de faire du repérage dans le quartier avant le passage à l’acte.

Le deuxième nouveau most wanted belge est Othmane Galouby. Se présentant comme un exorciste islamique, il avait prétendu vouloir chasser les mauvais esprits du corps de Layla A., une Anversoise de 18 ans. Une séance longue de trois jours qui aura coûté la vie à la jeune femme. Après avoir lu le Coran en bénissant et en aspergeant la nourriture de la victime d’eau bénite, le soi-disant exorciste lui a massé le corps d’huile d’olive, avant de lui verser un seau d’eau bouillante sur la tête et de l’acide sur les genoux et le ventre. Une substance qui, même après le décès de la pauvre jeune fille, est restée active dans son corps, comme le précise la police fédérale dans l’avis de recherche consacré à l’exorciste condamné le 25 mars 2016 à 10 ans d’emprisonnement par la cour d’appel d’Anvers pour ce qui a été qualifié de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.

Le troisième nouvel homme le plus recherché de Belgique est Ali Bounou. Condamné à 10 ans de prison par le tribunal de première instance de Bruxelles, l’homme âgé aujourd’hui de 28 ans, avait violé une jeune femme dans la nuit du 28 au 29 mai 2009. Avec trois complices, Ali Bounou enlevait la victime en pleine rue avant de la séquestrer dans un appartement près de la gare du Midi pour lui faire subir l’horreur. Douze jours plus tard, Ali Bounou sévira à nouveau, emmenant deux touristes américaines dans un appartement où il les violera à plusieurs reprises, lui et un complice.

Si vous avez vu ces hommes ou que vous disposez d’informations à leur sujet, la police vous demande de l’aider en vous manifestant au plus vite.