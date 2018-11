Venez, venez Saint-Nicolas...

La neuvième édition des festivités de la Saint-Nicolas aura lieu ces samedi et dimanche au sein de l’hôtel de ville de Wavre. Le royaume enchanté du grand saint s’y installera en effet ces samedi et dimanche. Doucement apaisés par des fanfares, les enfants voyageront en plein cœur des rêves. Sous les yeux bienveillants de doudous ou en comptant les moutons, les hôtes du grand saint se laisseront guider à travers des histoires merveilleuses jusqu’à la rencontre tant attendue avec Saint-Nicolas. Durée du voyage féerique : minimum 45 minutes. Chaque année, plusieurs milliers d’enfants participent à l’événement. Pour les faire patienter, des jeux seront organisés. Quant au prix d’entrée, il est fixé à deux livres qui seront redistribués à des enfants dans le besoin. Infos : 010/23.26.27

Spontin: Embarquez pour un voyage féerique à bord du train de Saint-Nicolas

Lors de ce trajet inoubliable, le Chemin de fer du Bocq organise une rencontre spéciale entre les enfants et le grand Saint, quelque part entre Spontin, Dorinne-Durnal et Bauche. Un goûter est également prévu pour les petits et les grands.

Info : Inscription obligatoire, réservations confirmées dès réception du paiement. Départ à 10 h et retour vers 13h à Spontin le dimanche 25 novembre et le samedi 1er décembre. Participation aux frais - voyage aller/retour, animation et goûter compris - 10 € par enfant de 3 à 12 ans, 15 € pour les plus de 12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans. Tél. : 0495/ 61.49.56. - www.cfbocq.be/index.php/fr/train-de-saint-nicolas

Namur: Le samedi 1er décemre, le patron des écoliers défilera dans les rues de Namur

Le grand Saint débarquera en bateau à 14 heures près de la place Maurice Servais. Le cortège, en fanfare avec les Croqu’Noires, paradera ensuite dans les rues du centre-ville. Trois arrêts sont prévus sur la place du Québec, à l’Hôtel de ville et sur la place de l’Ange. Tout au long du parcours, Saint-Nicolas et Père Fouettard distribueront des bonbons. Ils seront accompagnés de leurs amis jongleurs et sculpteurs de ballons mais aussi princesses, super-héros et Transformers. À 16 h 45, il sera possible de rencontrer Saint-Nicolas avant qu’il ne reprenne son bateau à 17 heures. Un chocolat chaud sera offert pour se réchauffer.

Info : www.gaunamur.be/evenements/saint-nicolas

Dinant: Le patron des écoliers rendra visite aux enfants sages à la Maison du patrimoine médiéval mosan le 2 décembre, à Bouvignes (Dinant), à 15 heures

Pour l’occasion diverse activités seront organisées spécialement pour les enfants. Tous les premiers dimanches du mois, la Maison du patrimoine médiéval mosan est accessible gratuitement. L’animation est aussi gratuite.

Info : Réservation souhaitée. Place du Bailliage, 16 à 5500 Bouvignes (Dinant). www.mpmm.be Tél. : 082/22.36.16. - info@mpmm.be

Arlon: Saint-Nicolas fera sa Joyeuse entrée à Arlon le samedi 24 novembre.

Le patron des écoliers défilera à travers la ville en musique. Le départ est fixé du Palais dès 14 heures. Dès 14 h 30, Saint-Nicolas accueillera les enfants sages à l’Hôtel de Ville.

Info : www.arlon.be/evenements/joyeuse-entree-de-saint-nicolas