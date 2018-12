Claim the Climate a mobilisé 65 000 personnes ce dimanche 2 décembre, selon la police. L’objectif : réclamer la justice climatique en ce jour d’ouverture de la Cop24, en organisant la plus grande manifestation pour le climat jamais vue auparavant en Belgique.

La Coalition Climat et le Climate Express souhaitaient interpeller les dirigeants belges en cette journée particulière. Au nom d’une "politique climatique plus ambitieuse au niveau mondial, européen et national". Les associations souhaitent aussi réclamer "que le réchauffement soit limité à maximum 1,5 °C, comme le veut l’Accord de Paris. Que cela se fasse par une transition juste, qui respecte les droits de chacun, dont les employés des secteurs et entreprises menacés, les populations du Sud, les réfugiés…"

(...)