Belgique Les syndicats dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles.

Rien ne va plus pour les facteurs du pays. Année après année, ils sont soumis à des normes de plus en plus difficiles à respecter. En effet, une charte établie par Bpost estime la durée nécessaire pour effectuer chacune de leurs actions et s’ils n’arrivent pas à effectuer ce travail dans le temps imparti, leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. Ainsi, d’après les dernières normes, un facteur dispose de 5,6697 secondes pour introduire le courrier dans une boîte aux lettres. En 2003, il avait 7.44 secondes pour la même tâche.

"Ils ont fait des sondages partout en Belgique et puis ils ont calculé une moyenne mais évidemment il y a des particularités partout. Tous les boîtes ne sont pas les mêmes, toutes les rues ne sont pas construites de la même façon, il y a des endroit où il n’y a pas de trottoir, tu n’as pas toujours de place pour te garer... La réalité est souvent différente de ce que la théorie décrit mais tant que les facteurs courent, la poste en rajoute une couche", dénonce le Syndicat libre de la fonction publique pour la poste.

Résultat ? les facteurs doivent s’adapter et trouver des astuces pour gagner du temps, parfois au détriment de la sécurité et ils sont nombreux à travailler plus que ce qu’ils ne devraient .

(...)