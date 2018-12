Belgique Les modifications de la loi sur les copropriétés entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) revient sur cinq changements principaux pour les copropriétaires.

Aux yeux de Marianne Palamides, juriste pour le SNCP, les modifications de la loi sur la copropriété ont quatre objectifs : "Le législateur a voulu flexibiliser et optimaliser la vie quotidienne des copropriétés, à l’aide d’un changement des quorums de vote. Et cela afin de clarifier la loi et gagner en efficacité."

La clause Tesla correspond " à une expropriation partielle des parties communes du bâtimen t" pour la juriste. Un copropriétaire a le droit " d’installer, d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements dans ou sur les parties communes", selon le SNCP.

Le copropriétaire qui demande ces modifications les réalise à ses frais et doit être propriétaire de l’infrastructure modifiée. Il en est de même pour " les opérateurs de service d’utilité publique agréés", à savoir les acteurs des domaines de l’eau, l’énergie ou les télécommunications.

