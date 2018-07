C’est une petite révolution dans le domaine de la livraison de courses à domicile. Carrefour vient de lancer une application, baptisée Shipto, qui vous permet de commander vos courses via votre smartphone et de vous les faire livrer où vous voulez, endéans 90 minutes. "Nous travaillons avec des livreurs à vélo-cargo électriques, dotés d’une autonomie de 60 minutes et capables de livrer jusqu’à 100 kg de marchandises. Dans un premier temps, nous proposons les marchandises de nos magasins, mais d’ici 6 à 12 mois, nous ambitionnons de devenir une véritable market place", explique Arnaud Lesne, directeur innovation de Carrefour.

"Ainsi, nous comptons convaincre d’autres commerçants de proposer leurs articles sur Shipto, comme Décathlon, Ikea, le fleuriste du coin. L’application est très simple d’utilisation et le coût de livraison est des plus réduits puisque, quelle que soit la commande, cela ne coûte que 5 €, payables par Bancontact avec la commande au livreur."

Pour l’heure, trois magasins proposent le service, à Knokke, Uccle (Bascule) et Watermael-Boitsfort (place Keym). "Dès septembre, nous allons étendre le réseau assez rapidement à 16 magasins, mais nous ambitionnons de voir beaucoup plus grand à court terme. Pour les franchisés qui proposent déjà certains services de livraison, Shipto est un gros avantage. Là où ils doivent, pour le moment, se contenter de certains jours, plages horaires ou autres contraintes, ils pourront proposer la livraison 7 jours sur 7 en 90 minutes maximum pour un prix fixe de 5 € par commande. Il n’est bien entendu pas compliqué de convaincre nos franchisés que cette solution a de l’avenir."

Le petit plus de Shipto, c’est aussi l’utilisation de la géolocalisation. "C’est un avantage indéniable. Hier, par exemple, j’ai fait un test avec notre magasin de Knokke. J’étais à une terrasse sur l’avenue Lippens et j’ai passé commande via Shipto. Quarante minutes plus tard, le livreur est arrivé avec mes courses. Nous proposons la livraison dans un rayon de 4 km environ, ce qui permet de toucher de nombreux consommateurs dans les quartiers urbains. L’utilisateur peut aussi entrer plusieurs adresses de livraison (bureau, domicile ou autre) et se rend alors compte du nombre de commerces qui peuvent le livrer en fonction de sa localisation."

L’application est aussi dotée d’une fonction de scanning, très utile pour passer commande. "Si l’on a un produit sous la main ou qu’on est invité chez des amis et qu’on aime le vin qui nous est servi, il suffit de le scanner et l’article est automatiquement ajouté au panier sur Shipto, prêt pour la prochaine commande. A terme, il n’est pas exclu qu’on intègre aussi une fonction permettant de prendre un objet en photo et l’application nous indiquera alors de quel magasin il provient et, s’il fait partie de nos partenaires, on pourra alors se le faire livrer également."