La nouvelle liste des mammifères pouvant être détenus sans dérogation vient d’être adaptée en Wallonie à l’initiative du Ministre wallon du Bien-être animal Carlo Di Antonio. Cette nouvelle liste positive des mammifères autorisés à la détention remplace l’actuelle, datant de 2009.

Les bisons américains et les chevreuils figurent désormais sur la liste tandis que les espèces considérées comme invasives par la réglementation européenne l’écureuil rayé de Corée et le muntjac de Chine, ne sont plus repris sur la liste positive. Les détenteurs d’animaux destinés à la production d’une espèce non reprise sur la liste, comme le muntjac, disposent d’une période transitoire d’un an pour se reconvertir ou cesser leur activité. Conformément à la réglementation en vigueur, une dérogation peut être sollicitée par les particuliers wallons auprès de l’Administration wallonne.

Voici donc la liste des mammifères qui peuvent être détenus en toute légalité par des particuliers :

Wallaby de bennett

Chien

Chat

Furet

Ane domestique

Mulet

Cheval Bardot

Cochon domestique-sanglier et sanglochon

Lama (domestique)

Guanaco

Alpaga (domestique)

Axis

Cerf rouge

Sika

Daim

Bovin domestique

Bison américain Buffle d’asie (domestique)

Chèvre (domestique)

Bouquetin

Mouflon

Mouton (domestique)

Chien de prairie

Tamia strié

Hamster nain de Chine

Hamster doré

Hamster nain de Campbell

Hamster nain de Roborowsky

Hamster nain de Djoungarie

Gerbilles Meriones