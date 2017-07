Selon un communiqué de Touring, les routes seront fortement encombrées ce week-end dans toute l'Europe. En cause : les départs et les retours de vacances. A prévoir : un trafic exceptionnellement difficile dans le sens des départs et celui des retours. Eviter les embouteillages ce week-end de chassé-croisé sera impossible.

En direction du sud la circulation sera déjà dense jeudi (jaune) en Allemagne – les vacances scolaires débutent dans le Baden-Wurtenberg et en Bavière -mais sans embouteillages.

Dans le sens des départs, vendredi est classé rouge en Allemagne et classé orange ailleurs en Europe. La circulation sera très difficile du matin jusqu’au soir. Pendant la nuit de vendredi à samedi, le trafic restera très chargé et les premiers bouchons sont à prévoir à partir de 03h00. Dans le sens des retours vendredi sera un jour sans problèmes en Europe (vert) à l’exception de la région Rhône-Alpes en France où des ralentissements sens retour sont prévus (orange).

Samedi est absolument à éviter dans le sens des départs (jour noir en France ; jour rouge en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne) ainsi que dans le sens des retours (rouge) : il y aura des embouteillages du matin jusqu’au soir. Même les routes alternatives seront en surcharge. Ce sera en Europe le jour le plus difficile des vacances. Il y aura des bouchons de 4h à 20h.

Dimanche restera difficile (orange pour les départs en France et pour les retours partout en Europe) : les embouteillages seront inévitables.

Touring conseille notamment aux vacanciers de partir jeudi, dimanche ou lundi. Le jour idéal pour le retour serait le vendredi, lundi et en moindre mesure le dimanche.

Belgique

En Belgique la circulation sera dense avec risque de bouchons dans le sens des départs le samedi matin. Dans le sens de retours des files sont à craindre en direction de l’intérieur du pays le dimanche soir.

France

· La A10 Paris – Bordeaux - Hendaye surtout à la hauteur d’Orléans à l’échangeur avec la A71, de Tours, de Poitiers, dans les alentours de Bordeaux et à la frontière espagnole

· La A71/A75 Orléans – Clermont Ferrand – Narbonne surtout du côté de Vierzon et de Clermont Ferrand

· La A20 Vierzon – Limoges – Toulouse

· La A61 Toulouse – Narbonne

· La A6 Paris – Lyon

· La A7/A9 Lyon – Orange – Espagne

· La A11 Paris – Le Mans – Nantes

Samedi il y a interdiction de circuler pour les poids lourds et pour les bus transportant des enfants.

Allemagne

· La A3 Cologne – Francfort – Nuremberg – Passau

· La A9 Nuremberg – Munich

· La A8 Karlsruhe – Stuttgart – Munich – Salzbourg

· La A7 Ulm – Autriche

· La A5 Karlsruhe – Bâle

Autriche, Suisse et Italie

En Autriche sur l’autoroute du Tauern (la A10A11) Salzburg – Villach - Slovénie, sur la A9 Linz – Graz – Maribor et sur l’autoroute du Brenner (A12).

En Suisse sur la A2 Luzern -St.-Gothard – Italie (des heures d’attente au tunnel du St-Gotthard), sur les autoroutes dans les environs des grandes villes et sur la A13 Choir – Bellinzona.

En Italie dans les environs de Milan, sur la A1 Milan – Florence – Rome, sur la A14 Bologne – Ancône et sur la A22 Brenner – Vérone.