Le World Cleanup Day est organisé ce samedi dans plus de 150 pays, dont la Belgique. Près de 300 actions locales de nettoyage sont prévues, rassemblant quelque 32.000 bénévoles.

Les organisateurs se montrent ambitieux. L'objectif est de mener cette année la plus grande action citoyenne de l'histoire, avec 5% de la population participant dans chacun des 150 pays. Concrètement, il faudrait mobiliser 550.000 personnes en Belgique. "Nous comprenons que tout le monde n'a pas le temps ou la possibilité de participer aux actions", indique Valérie de Groote, coordinatrice de l'événement en Belgique. "Mais nous lançons un appel via les réseaux sociaux pour que chacun prenne samedi 10 minutes de son temps, avec un sac poubelle et des gants." Le World Cleanup Day ne se limite pas au ramassage des déchets. "Notre mission va plus loin", poursuit Heidi Solba, membre de l'équipe et coordinatrice à l'échelle mondiale. "Nous voulons mettre un terme à ce problème une bonne fois pour toutes. 80% du plastique qui se trouve aujourd'hui dans les océans provient de nos déchets. Nous devons donc commencer par là, main dans la main avec les communautés locales."

Toute action peut être proposée et enregistrée sur le site www.worldcleanupdaybelgium.be. World Cleanup Day Belgium est une initiative de la Jeune chambre internationale Belgique, une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs entre 18 et 40 ans qui s'engagent à créer un impact positif dans la société.