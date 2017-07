Quelque 27.396 billets en francs belges en circulation avant l’arrivée de l’euro en 2002 ont encore été échangés au cours des six premiers mois de l’année auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les dernières statistiques fournies par la BNB, et ce, pour un montant total équivalent à 901.500 euros.

De quoi faire légèrement diminuer le stock de quinze millions de billets en francs belges toujours dans la nature plus de quinze ans après l’introduction de la monnaie unique européenne.

En soi, il n’y a pas lieu de se presser : l’échange des billets en francs belges émis par la BNB depuis 1944 - soit les billets en circulation fin 2001 mais également les séries précédentes, et même les billets en Belga de 1947 - est sans limite dans le temps, ce qui n’a pas été le cas pour les pièces en francs belges (pour la petite histoire, près de 574 millions de pièces de 50 centimes n’ont pas été échangées et ne le seront jamais).

Sur les six premiers mois de l’année, ce sont donc 10.675 billets de 100 francs qui ont été rapportés aux guichets de la BNB, seule habilitée à effectuer l’échange avec des euros tout neufs. Il en reste encore plus de 9 millions dans les fonds de tiroirs.

C’est logiquement la valeur faciale la plus faible qui a le taux de retour le moins élevé, avec 88,3 % de billets rentrés, alors que le billet de 10.000 francs peut se targuer d’un taux de retour de 99,2 %.

On se déplace plus facilement pour échanger une telle coupure que les billets à l’effigie de James Ensor.

Pas moins de 1.767 billets de 10.000 francs ont en tout cas été échangés au premier semestre, faisant passer le nombre de billets non rentrés sous la barre des 130.000 unités.

Les billets de 1.000 et 2.000 euros se tiennent au coude-à-coude dans ce classement, avec des taux de retour respectifs de 98,6 et 98,5 %.

Il reste donc à ce jour 15,077 millions de billets en francs belges dernière génération non rentrés, pour un montant de 148 millions d’euros. Les billets de 100 et 200 francs représentent à eux seuls quelque 80 % des billets en francs belges non rentrés pour un montant global équivalent à près de 37 millions d’euros sur un total de 178 millions.