Depuis ce matin et durant 24 heures, les travailleurs de Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) sont en grève.

En signe de protestation, certains d'entre eux ont bouté le feu à une machine de l'usine durant la matinée.

Par après, les esprits se sont calmés mais les grévistes en appellent à la solidarité. "Nous devons faire bloc. Aucune voiture ne doit sortir : tous les travailleurs doivent rester mobilisés et unis", explique l'un des travailleurs.

Si les ouvriers refusent de faire tourner la boîte ce lundi, c'est principalement suite à l'annonce de fermeture du site de Caterpillar. "Mais aujourd'hui, ce sont également les primes de départ que nous contestons", reprend un cinquantenaire actif depuis 18 ans sur le site. "Elles sont encore plus basses que celles proposées lors de la restructuration de 2013. Il faut réagir et cette grève est plus que justifiée."

Un plan de reconversion pour créer de 6.000 à 8.000 emplois en dix ans

Le plan CatCh (CATalyst 4 Charleroi), visant la reconversion post-Caterpillar, cible quatre secteurs "à haute valeur ajoutée et fortement créateurs d'emplois", rapportent Le Soir et les titres Sudpresse lundi: l'industrie manufacturière de pointe, le transport et la logistique, la santé et les industries du vivant, ainsi que la créativité et le numérique.

Le plan CatCh, que s'est procuré Le Soir, détaille dans une centaine de pages un "plan d'accélération de croissance d'emploi" dans le bassin carolo suite à l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies.

Quinze actions devraient générer 6.000 à 8.000 emplois en dix ans, mais les premiers effets ne sont pas attendus avant 3 ou 4 ans.

Le plan a été élaboré par un groupe d'experts, réunissant une dizaine de patrons de la région ainsi que quelques éminences économiques wallonnes.

Il sera examiné par la task force wallonne le 9 février.