Les travailleurs belges fêtent ce jeudi le jour de leur libération fiscale et sociale, indique l'Institut Molinari dans une étude basée sur les données de l'OCDE, de EY et les statistiques nationales.

Le jour de libération fiscale et sociale est le jour symbolique à partir duquel un salarié arrête théoriquement de payer des impôts à l'Etat et retrouve la liberté d'utiliser ses revenus comme bon lui semble. Les travailleurs belges, parmi les plus taxés d'Europe, arrivent avant-derniers, deux jours avant les Français. En comparaison, les travailleurs chypriotes (27 mars), maltais (19 avril) ou irlandais (26 avril) sont libérés de leurs obligations fiscales depuis quelques mois déjà. Les Autrichiens (18 juillet), les Belges (27 juillet) et les Français (29 juillet) sont les travailleurs les plus taxés d'Europe.

"Les Belges sont, après les Français, les employés plus chers à embaucher dans l'UE, alors que pour leur revenu net, ils sont en 10ème position. Le 'taux d'imposition réel' (TVA comprise) d'un salarié belge est maintenant de 56,7% alors que la moyenne européenne est de 44,8%", souligne l'Institut Molinari.

"Il est encourageant d'entendre le ministre Kris Peeters confirmer de nouvelles baisses d'impôts et charges qui pourraient augmenter le net des employés et diminuer le coût pour les employeurs en 2018. Mais à ce stade, on ne constate pas de changement. Les Belges continuent de travailler cinq semaines de plus que les Suédois pour payer leurs impôts", a déclaré James Rogers co-auteur de l'étude.

Selon l'Institut Molinari, les employeurs belges doient payer 231 euros à leur employé pour qu'il dispose d'un pouvoir d'achat de 100 euros.

L'Institut économique Molinari (Paris-Bruxelles) est un organisme de recherche et d'éducation indépendant. Il vise à stimuler l'approche économique dans l'analyse des politiques publiques, en proposant des solutions alternatives et innovantes favorables à la prospérité de l'ensemble des individus composant la société.