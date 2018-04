La nouvelle compagnie aérienne Air Belgium organisera le samedi 21 avril prochain une répétition générale à l'aéroport de Charleroi, d'où elle lancera ses activités à partir du 30 avril et où elle a baptisé son premier avion ce vendredi 13 avril, annonce-t-elle vendredi.

Dans ce cadre, elle recherche plus de 250 passagers, qui seront les premiers à monter à bord d'un des Airbus A340 de l'entreprise. Les recettes de l'opération seront intégralement reversées au Télévie et à Kom op tegen Kanker, deux associations belges qui soutiennent la recherche contre le cancer. Après l'enregistrement de leurs bagages (10kg maximum), les passagers, qui doivent débourser entre 25 et 50 euros selon la catégorie dans laquelle ils souhaitent voyager, décolleront vers 11h00 pour un vol d'une durée de 3 heures. Ils effectueront un parcours dit "scénique" en Europe. "Cela signifie que l'itinéraire de vol sera défini et passera au-dessus de telle ou telle ville ou curiosité. Le parcours sera commenté", explique Nicolas Boulart, porte-parole d'Air Belgium. La visibilité dépendra bien entendu des conditions météorologiques de ce jour-là.

A bord, les voyageurs pourront découvrir le service complet comme s'ils effectuaient un vol long courrier jusque Hong Kong, la première destination desservie par la compagnie dès le 30 avril. Ils pourront ainsi notamment visionner des films.

A l'issue de ce test grandeur nature, les passagers pourront partager leur expérience via un formulaire de satisfaction destiné aux équipes d'Air Belgium et de l'aéroport de Charleroi. Le but est de peaufiner la totalité du service avant le lancement des premiers vols.

"Généralement, les compagnies aériennes réalisent ce genre de tests à huis clos, avec leur personnel et leurs familles. Nous souhaitons ici bousculer ces habitudes en laissant le public juger de la qualité du service proposé", confie Niky Terzakis, le CEO de l'entreprise belge.

La recette des opérations, qu'Air Belgium espère voir atteindre les 5.000 euros, sera intégralement reversée au Télévie et à Kom op tegen Kanker. Les passagers pourront également offrir le contenu de leur valise (vêtements, livres, etc.) à Oxfam-Solidarité à l'issue du vol.

Les billets sont en vente sur le site internet www.airbelgium.com/flytogether.