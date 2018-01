Il est dans la nature humaine de vouloir s'enrichir facilement. Qui n'a pas occupé son esprit pendant au moins 10 secondes, ces derniers mois, avec le calcul suivant:? Il faut dire que perdre 100 euros ne change pas une vie, tandis que multiplier cette somme par 15.000, rien qu'en respirant, peut éclaircir bien des horizons.Comme tout le monde, je me suis torturé avec cette réflexion. Une torture qui grandissait au fur et à mesure que la cotation du Bitcoin s'envolait. Finalement, j'ai franchi le pas et j'ai acheté mes premières crypto-monnaies le 20 décembre dernier après plusieurs heures de lecture sur le sujet, quelques coups de fil à des personnes de bons conseils et, surtout, après m'être fixé des limites personnelles. Deux semaines plus tard, il est évident que je ne suis pas devenu un expert en finances ou en trading. L'idée de cet article n'est donc pas de vous dévoiler une recette que personne ne connaît, ni de vous inciter à investir. Mais plutôt de partager ma courte expérience avec ceux qui sont sur le point de franchir le pas, en leur âme et conscience.(...)