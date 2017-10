Brussels Airport a vu sa fréquentation baisser de 6,4% l'an dernier par rapport à 2015.

Le nombre de passagers transportés est tombé à 21,9 millions, l'aéroport ne figurant plus qu'à la 20e place des aéroports européens alors qu'il était encore 14e en 2015. L'affluence a clairement été marquée par la fermeture de l'aéroport dans la foulée de l'attentat survenu le 22 mars. Bien que tous les aéroports régionaux du pays aient profité de cette fermeture et vu leur fréquentation augmenter, à l'échelle nationale, le nombre total de passagers a reculé de 2,7%, à 30,1 millions. Dans l'ensemble de l'Union européenne par contre, on observe une hausse de 5,9% pour atteindre un nombre record de 973 millions de passagers transportés.

En 2016, le nombre le plus élevé de passagers aériens a été enregistré au Royaume-Uni, avec 249 millions de personnes. Suivaient l'Allemagne (201 millions de passagers), l'Espagne (194 millions), la France (145 millions) et l'Italie (135 millions).

London/Heathrow demeurait l'an dernier l'aéroport européen le plus fréquenté avec 75,7 millions de passagers transportés, en légère hausse (+1%) par rapport à 2015. Paris/Charles de Gaulle (65,8 millions, +0,3%) et Amsterdam/Schiphol (63,6 millions, +9,3%) complétaient le podium.