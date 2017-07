Un gouvernement aux anges, un patronat tout content, une opposition cinglante et des syndicats médusés : l’analyse du dernier exercice budgétaire a sans surprise correspondu aux attentes.

Ainsi, les patrons ont salué la baisse de l’impôt des sociétés et la plus grande flexibilité accordée au marché du travail, alors même que le PS et les syndicats tiraient à boulets rouges sur les mesures adoptées, la FGTB évoquant même un budget "imbuvable".

Les mesures ont en tout cas été nombreuses et s’inscrivent dans la volonté du gouvernement fédéral de soutenir la création d’emplois. C’est le fameux "jobs, jobs, jobs" cher à Charles Michel.

Premier point de cet accord : la réforme de l’impôt des sociétés, longtemps promise et longtemps attendue… par les entreprises. Le taux nominal de cet impôt, actuellement de 33.99 %, passera à 29 % en 2018 et à 25 % en 2020. Les PME sont encore mieux chouchoutées : le taux d’imposition va baisser à 20 % sans délai, du moins pour la première tranche de 100.000 euros de bénéfices.

Pour le gouvernement, les travailleurs doivent bénéficier de retombées positives de ce coup de pouce fiscal aux entreprises. Il entend de la sorte simplifier et encourager la participation des travailleurs aux bénéfices de leur entreprise. L’intention est bien entendu louable. Petit bémol : il n’y aura pas d’obligation dans le chef des entreprises.

Le gouvernement a aussi adopté plusieurs mesures favorisant la flexibilité sur le marché du travail. Les flexi-jobs, jusqu’à présent réservés au seul secteur de l’Horeca, voient leur champ élargi à des activités au sein de salons de coiffure, de librairies…

Le travail de nuit et du dimanche sera facilité pour les entreprises présentes dans le secteur de l’e-commerce. Cela devrait permettre de créer 3.500 emplois en permettant aux sociétés belges de lutter à armes égales avec les pays voisins, où la législation est plus souple.

La période d’essai est réintroduite pour les nouveaux contrats de travail, le gouvernement profitant de l’absence d’accord entre patrons et syndicats sur ce point pour lui donner une nouvelle vie.

Les intérimaires pourront franchir les portes de l’administration, au sein de laquelle le gouvernement veut privilégier le statut de fonctionnaires contractuels. Autant de mesures de détricotage qui font bondir les syndicats alors que la Fédération des entreprises de l’industrie technologique parle d’un "vent frais sur les entreprises".

Patrons et syndicats devraient toutefois avoir une lecture plus proche pour les mesures concernant la construction. Le gouvernement va introduire une réduction du coût du travail pour les employeurs du secteur dès 2018.

Cela devrait permettre de lutter contre le dumping social, en réduisant l’écart de coût entre les travailleurs belges et les ouvriers venus de pays de l’Union européenne où les salaires sont bien moins élevés.

Autant de mesures qui doivent encore être coulées en textes de loi, a rappelé le Premier ministre. Chaque ministre va y "travailler intensément", a-t-il promis.





Secouer l’épargnant endormi

Le gouvernement veut vous encourager à investir dans les actions.

L’ambition est claire : inciter l’épargnant à se tourner vers les actions des entreprises belges afin de soutenir l’économie du pays, comme l’a clairement souligné le ministre de l’Intérieur Jan Jambon.

Quelque 260 milliards d’euros dorment sur les carnets de dépôts. Le gouvernement veut réveiller cette épargne. Comment ? En diminuant son attractivité fiscale. Jusqu’à présent, les premiers 1.880 euros d’intérêts étaient exonérés du précompte de 15 %.

Ce plafond a été raboté de moitié, à 940 euros. Cela ne change pas grand-chose pour le petit épargnant : vu les taux pratiqués sur de nombreux comptes (0,11 %) il faut plus de 800.000 euros sur un carnet pour dépasser de montant.

L’espoir du gouvernement est d’amener des épargnants à se tourner vers les actions. Pour cela, les investisseurs bénéficieront d’une exonération de précompte, cette fois de 30 %, sur les premiers 627 euros de dividendes. Ces 627 euros correspondent aux dividendes générés par environ 25.000 euros placés en actions belges… ou étrangères.

L’exécutif reprend toutefois partiellement d’une main ce qu’il a donné de l’autre : la taxe boursière pour l’achat d’actions va passer de 0.27 % à 0.35 % en 2018.

Les plus gros portefeuilles devront faire un effort supplémentaire : les avoirs en compte-titres dépassant une valorisation annuelle de 500.000 euros seront frappés d’une taxe de 0,15 %, soit 750 euros. Cette taxe est identique pour tous les montants supérieurs à 500.000 euros. Pas de quoi faire trop mal aux gros portefeuilles.

Bien plus abordable est la nouvelle approche de la déductibilité fiscale de l’épargne pension. Le contribuable aura le choix entre deux montants maximums : soit 940 euros, avec un avantage fiscal de 30 % à la clé, soit 1.200 euros avec alors un avantage fiscal de 25 %.