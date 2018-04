Samedi dernier, onze magasins Carrefour ont gardé le volet baissé (au moins pendant une partie de la journée).

La veille déjà, neuf magasins avaient été touchés. Un timing plutôt gênant pour le groupe, en plein week-end de Pâques, ô combien important pour la grande distribution.

"On ne comprend vraiment pas l’agenda des syndicats", commente Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour. "Lundi passé, nous avons tenu un conseil d’entreprise extraordinaire et nous avions convenu d’un agenda avec les représentants des quatre principales formations syndicales. Il avait été convenu de se revoir pour fixer un calendrier dans le cadre des négociations, la phase 2 du plan Renault. Il est donc étrange que, quatre jours plus tard, de telles actions soient menées. Fermer des magasins alors qu’un accord sur la suite des négociations est acté, cela nous a vraiment surpris."

Du côté de la direction de Carrefour, on n’avait effectivement perçu aucun signal laissant penser que des magasins allaient être paralysés. "Si les syndicats entendaient ainsi faire du tort à la direction, c’est surtout l’ensemble des travailleurs qui ont été pénalisés. Il faut comprendre que notre plan de transformation comprend un volet investissement conséquent, à hauteur de 70 millions d’euros. En menant de telles actions, c’est tout l’équilibre du groupe qui est mis en péril. Car chaque euro qui n’entre pas dans les caisses ne pourra pas non plus être réinvesti."

De même , la direction s’étonne de constater que les blocages à l’entrée des magasins aient été opérés par des gens extérieurs au groupe. "Certains membres du personnel ont ainsi été empêchés de travailler alors qu’ils voulaient ouvrir le magasin. Vu la spontanéité de ces actions, nous n’avons pas non plus été en mesure d’avertir la clientèle. Les conséquences ont été lourdes à tous les niveaux : collaborateurs, clientèle, marchandises. Nous espérons que les organisations syndicales auront compris que de telles actions sont préjudiciables pour le groupe, et avant tout pour ses collaborateurs."