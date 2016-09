Caterpillar : 6.000 emplois impactés, la direction du site se présente aussi en victime (VIDEOS)

Economie

Le Comité de développement stratégique Charleroi Sud-Hainaut a tenu, vendredi en fin de matinée, une réunion d'urgence après l'annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies.

Pour le Comité, il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà des 2.200 emplois directement perdus chez Caterpillar, il faut prendre en compte les nombreux sous-traitants de l'entreprise, des "dégâts collatéraux" qui doivent porter le nombre d'emplois perdus à plus de 5.000. Ce comité rassemble responsables politiques, syndicaux et patronaux de la région et leur réunion a vu se dégager une complète unanimité, a expliqué à la sortie de la réunion son président Dominique Demonte. Unanimité pour dire la tristesse ressentie, et l'incompréhension devant la décision prise, dit-il. Mais selon lui, la même unanimité s'est faite pour demander une mobilisation des responsables à tous les niveaux.





Les responsables de Caterpillar Belgium étaient au courant depuis 7 jours

Mark Thompson, le directeur financier du groupe Caterpillar, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse organisée à Nivelles, que les responsables carolos de Caterpillar Belgium avaient été informés de la volonté du groupe de fermer le site de Gosselies (Charleroi) il y a une semaine. Vendredi matin, après le conseil d'entreprise extraordinaire, plusieurs responsables syndicaux ont pointé le discours rassurant que les responsables carolos du groupe avaient tenu jeudi dernier. A aucun moment, il n'avait été question selon eux d'une fermeture du site.

Quand Mark Thompson parle d'une semaine, il veut très précisément dire sept jours, a précisé Eric De Leye, un des porte-parole de Caterpillar. Ce qui justifie, selon lui, que les responsables carolos n'étaient pas au courant de l'annonce de la fermeture jeudi dernier lorsqu'ils ont rencontré les responsables syndicaux.













Gouvernements wallon et fédéral unis avec les syndicats avant de rencontrer la direction

Les gouvernements wallon et fédéral ont affiché vendredi midi à l'Elysette (Namur) leur union avec les syndicats du site de Gosselies de Caterpillar, avant une rencontre qui s'annonce tendue à 15 heures entre l'exécutif wallon et cette même direction.

Un groupe de travail (taskforce) sera mis sur pied dans le cadre de la procédure Renault pour trouver des solutions pour les travailleurs touchés, a indiqué le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters, à l'issue de la réunion avec les syndicats.

Quelque 2.200 emplois directs et 6.000 emplois indirects, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et en France, seront touchés par la fermeture, a souligné le ministre-président wallon Paul Magnette. Il en appelle aussi à une action de l'Europe, "qui doit comprendre qu'elle doit renforcer les droits des travailleurs par rapport à des multinationales qui se comportent parfois comme des voyous".

L'administration wallonne est en train d'examiner quels subsides ont été accordés et si ils peuvent être récupérés au cas où des conditions n'auraient pas été respectées. La légalité et la conformité des décisions prises par Caterpillar seront en outre vérifiés par la Sogepa (Société wallonne de gestion et de participations) et des avocats spécialisés, a fait savoir sur Twitter le ministre wallon de l'Économie Jean-Claude Marcourt, depuis l'étranger.

"On va tout faire pour aider les travailleurs et leurs familles, et travailler à la reconversion du site. C'est un site très important pour la Wallonie, on ne va pas le laisser partir à vau-l'eau", a ajouté Paul Magnette, qui est aussi le bourgmestre en titre de Charleroi, dont dépend Gosselies. Il dit espérer pouvoir utiliser cet immense site proche de l'aéroport pour du redéploiement industriel.

"Pied à pied, nous mènerons la bataille aux côtés des travailleurs et de leurs familles, via des équipes de coordination avec le gouvernement wallon et les forces syndicales", a affirmé le Premier ministre Charles Michel, qui faisait pour l'occasion son premier déplacement à l'Elysette en tant que Premier ministre.

M. Michel s'est dit choqué par cette décision alors que l'usine est bénéficiaire, qu'elle avait pris des engagements il y a trois ans, mais aussi par la manière dont la fermeture a été annoncée. Sa présence inédite à Namur est destinée à démontrer cette volonté de rassemblement, a-t-il ajouté.

La direction de l'entreprise est attendue à 15 heures au siège du gouvernement wallon. Le Premier ministre Charles Michel, retenu par son agenda, n'y participera pas. Il avait déjà eu un entretien approfondi avec la direction en fin de matinée, selon son entourage.





La direction belge du site se présente aussi en victime et appelle à garder la tête haute

"Le contact est établi avec le gouvernement (wallon), nous allons essayer de gérer cette situation au mieux possible", a déclaré vendredi le directeur opérationnel du site de Gosselies de Caterpillar, Thierry Hansen, à l'issue d'une convocation au gouvernement wallon.

M. Hansen s'est dit lui-même "bouleversé" par l'annonce de la fermeture. Malgré son inquiétude des derniers jours, il a été "malgré tout surpris", a-t-il affirmé. "On a tout fait pour éviter cela, l'entreprise a fait d'énormes progrès". Il a appelé à "garder la tête haute et éviter d'ajouter du drame au drame", par le recours à des formes de violence ou d'atteinte à la sécurité.

Le directeur belge de Caterpillar s'est refusé à tout autre commentaire. Il s'en réfère à la procédure de la loi Renault qui lui impose de donner les informations en priorité au conseil d'entreprise.

Dans l'entourage du gouvernement wallon, on avait conscience que l'interlocuteur n'était pas celui qui permettrait de comprendre pourquoi ce site bénéficiaire est amené à la fermeture par la direction internationale. "Il n'est là que depuis quelque temps. C'est lui qui a été le premier licencié. Ce que l'on veut, c'est comprendre les chiffres", commentait une source, espérant pouvoir entendre la direction internationale.

A la demande du groupe PS au parlement wallon, une réunion conjointe des commissions de l'Emploi et de l'Économie devrait se tenir mardi matin, en urgence. Il est probable que les députés réclameront à cette occasion une convocation de la direction internationale du groupe.













Quelque 6.000 emplois touchés au sein des sous-traitants

La fermeture de Caterpillar Gosselies aura de lourdes conséquences sur les nombreux sous-traitants qu'utilise la multinationale, tant dans la région de Charleroi qu'ailleurs dans le pays et à l'étranger. L'impact total devrait dépasser les 6.000 emplois, selon Jean-Marie Hoslet, responsable provincial de la CSC Métal. Selon lui, le chiffre de 2.200 emplois perdus à Gosselies ne constitue qu'une partie de ce que ce séisme social va entraîner. Une série de petites entreprises dépendent uniquement ou très largement de Caterpillar. C'est le cas de Cediwall, qui produit des pièces détachées pour bulldozers et excavatrices et qui avait dû, l'an dernier, se défaire de près d'une soixantaine d'emplois, ou de Carwall, fabricant de cabines pour les engins de génie civil.

Pour le responsable syndical, on peut estimer que dans la seule région de Charleroi, ces sous-traitants représentent environ 2.000 emplois. Par ailleurs, d'autres PME dépendant de Caterpillar sont situées dans le Namurois, en Flandre et même en France, explique-t-il, ce qui conduit à un total de 6.000 emplois environ.