Caterpillar: Aucune porte n'est fermée de la part des gouvernements

Economie

"Il n'y a aucune porte de fermée" de la part des gouvernements fédéral et wallon sur les revendications syndicales dans le dossier Caterpillar, a affirmé lundi le président de la FGTB Charleroi & Sud Hainaut Antonio Cocciolo, à l'issue d'une réunion avec les gouvernements fédéral et wallon à Bruxelles.

C'est le cas aussi si doit être enclenchée la seconde phase de la procédure Renault, au cours de laquelle les interlocuteurs seraient amenés à discuter d'un plan social, de dérogations sur les RCC (prépensions), de fiscalité des primes de départ ou de chômage économique, selon le syndicaliste. "On déterminera dans les jours et les semaines qui viennent s'il y a une certaine sincérité dans les débats d'aujourd'hui", a-t-il relativisé. Tous les interlocuteurs se sont montrés soucieux de ne pas dévoiler leurs cartes, alors que se joue actuellement la première phase de la loi Renault. "On essaie donc de jouer la bonne musique au bon moment, ensemble", a confirmé Jean-Marie Hoslet (CSC-Metea). Caterpillar Gosselies se répartit sur trois bâtiments: assemblage, montage, machines-outils. "Chaque bâtiment pourrait redémarrer seul et être au service du grand Caterpillar", note-t-il. Le 22 septembre commencera le débat questions-réponses entre syndicats et direction dans ce cadre, avec les contre-propositions syndicales. Ce n'est qu'en cas d'échec de la phase 1 que serait discuté un plan social. Les chefs des gouvernements fédéral et wallon, Charles Michel et Paul Magnette, cherchent eux aussi à rencontrer - ensemble - cette direction mondiale. Il était question initialement d'une entrevue au milieu de cette semaine, mais cela risque de ne pas être envisageable avant la fin du mois, non seulement pour des raisons d'agenda, mais aussi de la frilosité de la direction mondiale à voir une telle rencontre médiatisée.





La direction justifie la fermeture du site par un effort global

La direction de Caterpillar Belgium a justifié l'annonce de fermeture du site de Gosselies (Charleroi) par une volonté de réduire de 10% la surface de production du groupe, a indiqué lundi Cathy Verhaeghe, déléguée principale SETCa, à l'issue de la première réunion de la phase d'information et de consultation de la procédure Renault, organisée lundi matin. Selon la déléguée, la direction a ensuite expliqué que les productions du site de Gosselies avaient la caractéristique, par rapport à celles d'autres sites, de pouvoir être délocalisées.

Ce qui est choquant, c'est que dans le même temps la direction a confirmé que le site carolo était compétitif, a déploré Cathy Verhaeghe.

Au cours de la réunion, les syndicats ont également obtenu la confirmation que ce seraient bien Thierry Hansen, l'administrateur délégué de l'usine, et la directrice des ressources humaines du site qui seraient leurs interlocuteurs durant la procédure Renault.

Les syndicats ont émis également le désir de rencontrer, au-delà de la direction locale de Gosselies, les dirigeants du groupe ou certains de leurs représentants directs. Ce pourrait être le cas lors d'une rencontre d'ores et déjà fixée le 22 septembre. "C'est important car à ce stade, on a l'impression, côté syndical, que la direction locale tente d'expliquer une fermeture qu'elle ne comprend pas elle-même", a affirmé Elmo Clemente, délégué CSC.

Le dossier Caterpillar sera discuté mercredi après-midi au Parlement européen

Les eurodéputés ont approuvé, lundi soir, la demande du groupe socialiste d'ajouter à l'agenda de leur séance plénière à Strasbourg un débat sur la réindustrialisation de l'Europe, à la lumière des annonces récentes de licenciements chez Caterpillar, à Gosselies, et chez Alstom, à Belfort (France). Une résolution sera votée à la première plénière d'octobre. Le débat aura lieu mercredi après-midi, avant la discussion prévue sur la décision de la Commission concernant Apple. Il tournera autour du "besoin d'une politique de réindustrialisation européenne à la lumière des récents dossiers de Caterpillar et Alstom".

L'eurodéputée belge Marie Arena s'est réjouie lundi que le Parlement ait accepté de modifier son agenda pour y inclure ce point, qu'elle promouvait.

Le groupe américain a annoncé le 2 septembre dernier son intention de fermer son site de Gosselies, près de Charleroi, ce qui entraînerait la perte de 2.200 emplois directs et environ le double d'emplois indirects. Plus récemment, le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé sa volonté de fermer son site historique de Belfort, en France, ce qui pourrait avoir un impact sur 400 emplois.

Décider maintenant des prépensions offrirait une marge à la direction

Dévoiler à l'heure actuelle des éléments nouveaux sur d'éventuels efforts du gouvernement fédéral - notamment en matière de prépension - donnerait une marge de manœuvre à la direction de Caterpillar dont pourraient pâtir les syndicats dans la négociation en cours, a fait observer lundi le ministre de l'Emploi Kris Peeters, à son arrivée à une réunion des gouvernements fédéral et wallon avec les syndicats de l'entreprise de Gosselies. "Le plus important maintenant, c'est d'aider les syndicats pour négocier avec la direction avec fermeté. Ce ne serait pas très intelligent de lancer des éléments qui donneraient à Caterpillar une marge de manœuvre, ce n'est le but ni du gouvernement ni des syndicats", a commenté le vice-Premier ministre CD&V.

Il en va de même pour l'annonce de toute autre décision qui pourrait court-circuiter les négociations en cours lors de la première phase de la loi Renault.

Les syndicats, eux, comptaient sur cette réunion avec les principaux ministres fédéraux et wallons pour envisager des dérogations aux diverses législations, mais "sans vouloir accélérer les choses", a tempéré le président de la FGTB Métal Hainaut-Namur, Antonio Cocciolo, conscient des enjeux de la négociation dans la 1e phase de la loi Renault.

Les prépensions à Caterpillar ne concerneraient qu'une minorité de travailleurs. En 2013, la restructuration avait déjà fait partir près d'un millier de travailleurs qui avaient atteint 52 ans et demi, a rappelé le syndicaliste.

Aujourd'hui, si la barre reste à 55 ans, cela concernerait une petite centaine de personnes. Si elle descend à 52,5 ans, 300 à 350 personnes seraient éligibles à une prépension, aujourd'hui "Régime de chômage avec complément d'entreprise" (RCC).