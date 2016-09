Caterpillar: aujourd'hui, Chastel (MR) comprend Marcourt (PS)

Economie

Le président du MR, Olivier Chastel, n'a pas exclu jeudi une forme de réquisition du terrain occupé par Caterpillar à Gosselies.

Il estime que toutes les voies de droit doivent être étudiées pour ne pas permettre à la société américaine de vendre celui-ci au prix fort pour financer un plan social. Interrogé dans "Le Soir" et sur "La Première", le député carolorégien a affiché sa fermeté dans ce dossier. "Je plaide pour un combat sans merci", déclare-t-il. Et d'ajouter: "Je suis ouvert à toute voie légale pour ne pas simplifier la vie des dirigeants américains de Caterpillar".

Depuis vendredi, et l'annonce de la fermeture de l'usine de Gosselies, il apparaît que le sort du site occupé par la société fera l'objet d'âpres discussions. D'une superficie de 98 ha, il est situé à proximité de l'aéroport et du zoning de l'Aéropôle qui manque de place. Selon M. Chastel, il faut "utiliser toutes les voies légales pour faire en sorte qu'il redevienne un site d'intérêt public".

Ce week-end, le PTB avait réclamé la réquisition sans attendre du terrain, suscitant les commentaires négatifs de représentants MR. Le président Chastel se montre plus nuancé. "Je veux que l'on épluche la législation sur cette possibilité", a-t-il dit.

Il semble pourtant que l'arsenal belge ou wallon n'offre pas cette possibilité. En 2013, lorsqu'Arcelor a fermé les lignes à chaud à Liège, le ministre de l'Economie, Jean-Claude Marcourt (PS), avait préparé un décret permettant une expropriation mais le texte n'avait pas abouti. Dans la majorité, le cdH était réticent et, dans l'opposition, le MR s'était montré critique. "Je comprends aujourd'hui beaucoup mieux, en fonction de ce que nous vivons à Charleroi, les propos de Jean-Claude Marcourt à l'époque. Plus vous êtes proche de l'épicentre de ce genre de séisme, plus l'émotion est grande, et plus la colère va de pair", a souligné M. Chastel.

Reuter et Onkelinx prudents

Dans les colonnes de l'Echo, l'administrateur délégué de l'Union wallonne des Entreprises, Vincent Reuter, a mis en garde les responsables politiques contre les déclarations tonitruantes évoquant la confiscation voire la réquisition du terrain. "Ils compliquent la suite des événements", estime-t-il. Le représentant du patronat wallon reconnaît l'importance du site dans la région de Charleroi et juge qu'il est prioritaire de le récupérer. Si Caterpillar veut le vendre, il faudra discuter du prix, ajoute-t-il.

La cheffe de groupe PS à la Chambre, Laurette Onkelinx, a elle aussi appelé à la prudence face à l'idée de réquisition telle qu'évoquée aujourd'hui. "Personne n'y croit et ça handicape les négociations que devront mener les représentants des travailleurs. Si à un moment donné, il faut passer par la réquisition, on y passera", a-t-elle dit sur "Bel-RTL", en rappelant que la première phase de la procédure Renault, qui s'est ouverte, était consacrée à la possibilité de relancer l'activité.

La discussion d'un plan social est inscrite dans la deuxième phase. Les socialistes attendent de voir les propositions du gouvernement fédéral en termes de prépension, comme ce fut le cas pour Ford Genk, de chômage économique et sur l'extension des mesures sociales au personnel des sous-traitants de Caterpillar.