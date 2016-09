Caterpillar: cinq membres d'une même famille au chômage!

Economie

Logan se tenait devant les grilles de Caterpillar avec son père, tremblant de colère, sous le choc : il a perdu son emploi, sa stabilité financière, et l’avenir est incertain.

Dans la famille courcelloise, tout le monde travaille sur le site de Gosselies, ou presque. Son père, Marcel, avait déjà été licencié en 2014, lors de la vague de restructurations qui avait causé la perte de 1.400 emplois. Il ne s’attendait pas à revivre cet enfer, et encore moins que tant de proches soient impliqués. "Tout le monde travaille ici : ils ont laissé partir mon père il y a deux ans. Puis un de mes oncles, aussi. J’ai cette image en tête quand il a appris qu’il serait mis dehors : mon papa, en pleurs, alors qu’il avait tout fait pour Caterpillar… ils l’avaient mis dehors comme un malpropre. Et aujourd’hui, c’est mon tour, en même temps que mon deuxième oncle, et mon cousin. Je ne pensais pas revivre ça, et encore moins que cela m’arrive."

Le père, Marcel, prend le relais pour laisser souffler son fils. "Mon deuxième beau-frère a lui aussi un fils, dans la trentaine. Eux aussi ils perdent tout aujourd’hui…" Puis, un tremblement de colère dans la voix : "C’est trop facile… pour ces grosses sociétés, on est un numéro de badge, rien de plus. C’est trop facile pour eux de partir sans se retourner !"

Pourtant, ce week-end , ils attendaient une bonne nouvelle. "Ma femme attend notre deuxième enfant", a expliqué le jeune Courcellois, inquiet. "Il est censé arriver demain… Comment on en arrive là ? Comment on peut fermer un site comme ici ?"

Beaucoup de questions, sans réponses. L’aspect financier est pourtant crucial pour sa petite famille : "J’ai acheté une maison il n’y a pas longtemps", continue le trentenaire. "J’ai un prêt à rembourser, l’accouchement de ma femme, plus jeune que moi, qui va arriver et qui risque d’être cher… Elle ne gagne pas énormément et elle va prendre des congés de maternité. Dire qu’on a fait confiance à Caterpillar !"

Des ennuis qui, pour les jeunes parents, risquent de faire des gros dégâts : "Si on veut garder la maison, on risque de ne plus pouvoir manger."

Cette colère, elle vient du sentiment d’impuissance, et d’injustice. Surtout que, ces derniers mois, Logan et ses collègues ont travaillé, beaucoup. "On a bossé comme des fous, même les samedis. Lundi, on nous a présenté des chiffres, et pour moi, tout allait bien. Et puis, paf, vendredi, on est dehors. Tout ça pour rien, je ne comprends pas… On est sonné, comme un animal à l’abattoir. On va encaisser le coup ce week-end, et à partir de lundi on pourra y voir un peu plus clair."