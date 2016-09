Caterpillar : Des parkings vides et des attroupements calmes (VIDEOS)

Economie

Tout au long de la matinée de vendredi, les parkings de Caterpillar Gosselies se sont désertés, jusqu'à être quasi complètement vides en tout début d'après-midi.

En effet, dès l'annonce de la fermeture du site, le personnel avait été dispensé d'effectuer sa journée de travail. Il y a eu à ce moment quelques mouvements de colère, quand des membres du personnel ont conduit des engins de chantier devant les grilles, décidés à empêcher entrées et sorties du site de l'usine. Peu après l'annonce, plusieurs combis de police ont également rejoint les abords du site et veiller à la circulation aux alentours de celui-ci.

Des attroupements de plusieurs dizaines de personnes, membres, actuels ou anciens, du personnel de l'entreprise, se sont formés aux abords des grilles mais on n'a noté aucun incident, l'abattement l'emportant, au moins pour le moment, sur la colère.





En 2013, les syndicats craignaient déjà le pire pour l'après-2015

En 2013 déjà, les syndicats craignaient le pire pour le site de Caterpillar à Gosselies. "En limitant l'implantation de Gosselies au marché européen, le plan de la direction aura pour conséquence une fermeture totale actée dans deux ans", avait ainsi prédit une responsable régionale de la CSC Metea dont les propos ont été repris dans une étude du Crisp datant de 2014.

A partir de 2001, l'implantation carolo du groupe américain se spécialise en effet dans la production de grandes excavatrices et de chargeuses sur pneus tandis que les productions de certains composants et de petits modèles sont respectivement délocalisées vers le Royaume-Uni et le site français de Grenoble. En 2007, une partie de la mécano-soudure est transférée vers la Pologne et la Russie alors que la production des pelles hydrauliques de moins de 90 tonnes est attribuée au Japon.

"Si ces différentes restructurations ont peu de conséquences sur l'emploi, la spécialisation qu'elles impliquent rend Caterpillar Gosselies dépendant du succès d'un nombre plus restreint de produits" tout en privant l'usine belge d'un accès aux marchés africain et du Moyen-Orient en raison de normes environnementales contraignantes, rappelle le Crisp en 2014.

A l'époque, la direction du groupe se veut pourtant rassurante et se montre optimiste quant à la reconduction du contrat de service entre le site de Gosselies et le département financier de la firme situé à Genève à l'horizon 2015-2020, "arguant que le plan de restructuration permet précisément d'atteindre l'objectif d'une baisse des coûts du site à concurrence de 17%", selon le Crisp.

Les représentants des travailleurs, eux, regrettent de ne pas avoir obtenu de garanties formelles sur la pérennisation de l'activité à Gosselies, seul l'engagement d'une "continuité de la politique salariale" étant inscrit dans les accords collectifs.

On sait désormais que cet engagement était insuffisant...













M. Thyssen favorable à une évaluation du Pacte de stabilité pour aider l'investissement

La commissaire européenne aux Affaires sociales Marianne Thyssen s'est dite favorable vendredi à une évaluation du Pacte de stabilité et à ses effets depuis qu'il est appliqué. Elle a aussi promis de "tout faire pour répondre aux demandes d'aide financière des autorités belges" pour accompagner les travailleurs licenciés par l'entreprise Caterpillar à Gosselies.

"Mon opinion personnelle, c'est qu'il faut évaluer le Pacte de stabilité et de croissance, et y réfléchir en profondeur", a indiqué la commissaire lors d'un briefing à la presse belge quelques heures après l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies, qui laissera 2.200 travailleurs sur le carreau.

Les pouvoirs publics sont actuellement freinés dans leurs projets d'investissement par les règles du Pacte de croissance, qui visent à limiter les déficits à 3% et les dettes publiques à 60% du PIB. "L'idée n'est pas d'ouvrir la porte à l'augmentation des déficits, mais de voir comment donner un peu d'air", et d'initier l'investissement privé en diminuant les risques, souligne Mme Thyssen, qui précise que ses "collègues sont au courant de ce qu'(elle) pense".

Marianne Thyssen a également précisé être prête à aider les autorités belges à financer l'accompagnement des travailleurs licenciés par Caterpillar dans le cadre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), dès qu'elles en feront la demande. La Commission a déjà déboursé au total trois millions d'euros en 2015 et 2016 pour aider des travailleurs licenciés par Caterpillar. Aucun montant n'est évoqué pour la suite, car cela dépendra du plan présenté par la Belgique. La Commission pourra financer le projet à hauteur de 60% du montant total, a précisé la commissaire.

Mme Thyssen a qualifié de "grosse gifle" l'annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies, même si "ce n'était pas totalement inattendu, vu les différents signes que constituaient les licenciements collectifs précédents". Elle a assuré que la Commission "est solidaire" des travailleurs et des autorités belges.