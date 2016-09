Caterpillar: le gouvernement wallon fait front avec les travailleurs

Economie

"Cette annonce difficile nous touche tous, nous et nos familles. Je comprends et partage votre déception, en particulier après tous les efforts que nous avons déployés ces dernières années."

La diminution du chiffre d'affaires, des mauvais choix de production... Dans sa lettre envoyée à 2.200 adresses, Thierry Hansen, directeur du site à Gosselies, revient sur les problèmes qui ont entrainé l'intention de fermeture du site. La direction au niveau de l'entreprise engage sa responsabilité, mais Hansen prévient d'emblée : "Toutefois, et je comprends que ce ne sera pas facile, nous allons devoir continuer à poursuivre nos activités, car nous ne sommes qu'au début d'un processus qui peut prendre plusieurs mois."

Un chiffre d'affaires en chute depuis trop longtemps

"Pour la première fois dans son histoire, le groupe Caterpillard doit faire face à une diminution de son chiffre d'affaires". La lettre entre d'emblée dans la justification. Elle dit vrai: Caterpillar va mal, partout dans le monde. La restructuration décidée sur notre sol, "s’étalant jusque fin 2018", en est une parmi d'autres, comme en Italie ou même sur le sol américain, terrain de naissance de l'entreprise, preuve que les coupes budgétaires sont générales. A terme, Caterpillar souhaite réajuster de 10% sa surface de production et compresser ses coûts d'1,5 milliard de dollars.

Une succession de mauvais choix stratégiques

"Nous en voulons aux Américains qui nous ont trahis, menti et ont manqué de l’élémentaire respect dû aux travailleurs. Mais la direction de Gosselies a, elle aussi failli, en faisant preuve d’une grande naïveté et en ne parvenant pas à défendre Charleroi auprès du groupe", rétorque Antonio Cocciolo, président de la FGTB Métal de Charleroi dans les colonnes du Sudpresse. En choisissant de produire le modèle le moins polluant et le moins cher (des machines tiers 4), la direction de Gosselies visait le marché européen, en retard sur l'application des normes qui encadrent ces engins de construction. Elle s'est aussi exclusivement attelée à la production de véhicules de grande taille.

Les ventes n'ont pas suivi et l'impact sur le site de Gosselies est, aujourd'hui, plus retentissant que les autres. Ce n'est pas pour rien si la direction de la maison-mère s'est déplacée jusqu'en Belgique, consciente de la bombe médiatique que cette décision causerait. "Ce n’est pas les quelques formules d’empathie glissées dans cette lettre qui réconforteront les travailleurs licenciés", ponctuent les associations syndicales en interview pour Sudpresse. "Nous entamons maintenant la phase d’information et de consultation prévue par la « Loi Renault »", conlue Thierry Hansen dans la lettre.

Ecolo propose des outils offrant des moyens d'action aux acteurs publics

Ecolo formulera demain mardi en commission de la Chambre deux propositions permettant de lutter contre "les ravages du capitalisme financier" trois jours après l'annonce par Caterpillar de la fermeture de son site à Gosselies. D'une part, les Verts invitent le parlement à faire évoluer la loi Renault (information et consultation des travailleurs en cas de licenciement collectif) de telle sorte qu'elle puisse également concerner les travailleurs sous-traitants. Ils seraient plusieurs milliers à être concernés par la fermeture de Caterpillar à Gosselies.

D'autres part, ils demandent l'obligation de remboursement des aides publiques perçues par les entreprises dans les cinq années précédant une réduction socialement injustifiée de leur activité.

Réunis en Bureau, les écologistes ont réaffirmé lundi leur soutien avec les travailleurs de Caterpillar.

"Il est urgent de rendre aux acteurs publics les outils pour contester ce type de choix et impératif de miser sur le futur, sur les PME et sur les acteurs de la transition écologique pour sauvegarder l'économie et l'emploi", a indiqué coprésident d'Ecolo Patrick Dupriez.

La semaine de Paul Magnette sera consacrée au dossier, première réunion à 16h00

Le ministre-président wallon, Paul Magnette, tiendra cette semaine et en début de semaine prochaine une série de réunions dans le cadre de la fermeture annoncée de Caterpillar Gosselies. Ce lundi à 16h00, il recevra à l'Elysette les syndicats en compagnie des deux vice-présidents du gouvernement wallon, Maxime Prévot et Jean-Claude Marcourt. Mardi, un débat aura lieu en commission du parlement wallon. Jeudi, le gouvernement wallon tiendra sa réunion hebdomadaire qui sera essentiellement consacrée à ce dossier et à la stratégie que l'exécutif régional mettra en place. Vendredi, à 09h00, le ministre-président recevra des patrons de la région de Charleroi qui se sont proposés pour reprendre une partie du personnel menacé de l'entreprise.

Lundi, à l'issue du conseil d'entreprise européen de Caterpillar, il s'entretiendra avec le Premier ministre et le ministre fédéral de l'Emploi en compagnie des ministres wallons de l'Emploi et de l'Economie afin de mettre en place la coordination avec le gouvernement fédéral. Une réunion suivra avec les syndicats.

Le gouvernement wallon fait front avec les travailleurs

Les principaux ministres du gouvernement wallon sont réunis lundi après-midi à l'Elysette avec les représentants syndicaux afin d'examiner toutes les possibilités permettant de protéger les travailleurs et les sous-traitants victimes de l'annonce par Caterpillar de la fermeture de son site à Gosselies.

Signe de la volonté des pouvoirs publics wallons, la société de gestion et de participations (Sogepa) participe à la réunion convoquée par le kern.

L'objectif à ce stade est de gagner du temps alors que dans les faits, la première phase de la loi Renault n'est pas encore réellement activée. Il s'agit à ce stade de mobiliser les experts juridiques et administratifs en vue de protéger tous les travailleurs, y compris les sous-traitants qui ne sont pas, eux, protégés par la loi Renault.

Le ministre de l'Economie Jean-Claude Marcourt qui a rencontré la direction de Caterpillar entend placer l'entreprise face à ses responsabilités. «Il y a les obligations juridiques, la loi Renault, il y a aussi une responsabilité sociale vis-à-vis des sous-traitants», a-t-il indiqué.

Même si toutes les options sont envisagées, on sent que le gouvernement s'inscrit pleinement dans la nécessité d'accorder la priorité à la reconversion. «Il n'y a pas de solution-miracle, il faut nous mobiliser à tous les étages, régional et fédéral, pour la reconversion», a indiqué Maxime Prevot, vice-président cdH du gouvernement. Ce dernier a notamment évoqué la volonté de ne pas laisser le terrain en friche en vue de l'ancrer durablement dans le tissu économique local.

Pour le ministre-président Paul Magnette, outre la défense des travailleurs, la priorité est de convoquer un conseil des ministres européens sur la politique industrielle. De son côté, la Wallonie doit «continuer à moderniser son tissu économique en amplifiant la reconversion avec des PME enracinées qui seront bien plus solides que des multinationales dirigées par un fonds de pension qui distribue ses dividendes aux Etats-Unis», a-t-il indiqué.