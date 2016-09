Caterpillar: Le Sporting Charleroi va engager des ouvriers licenciés

Economie

Par le passé, Caterpillar était l’un des partenaires majeurs du Sporting. L’entreprise possédait son propre bar dans le Stade du Pays de Charleroi et invitait 200 ouvriers à chaque match.

Vu qu’il n’y a plus de partenariat en cours, le club n’est pas touché directement par la fermeture. Mais l’onde de choc s’est tout de même répandue au Mambourg. "C’est un drame régional, qui aura des répercussions sur la vie du club vu que de nombreux supporters travaillent chez Cat", estime Mehdi Bayat.

L’administrateur du Sporting n’est pas du genre à rester les bras croisés. Hier matin, il avait justement rassemblé tous les partenaires majeurs du club. Dans son discours, il a tenu à faire passer un message très fort. "Le Sporting jouera à nouveau un rôle d’exemple. Et je m’engage à essayer d’engager au club un maximum d’ouvriers issus de Caterpillar une fois que toutes les procédures sociales seront terminées. Et j’ai demandé à tous les partenaires du club d’en faire de même ! Même si on n’a rien à voir dans cette fermeture, assumons nos responsabilités de chefs d’entreprise en tentant de rendre au plus vite un travail à toutes ces personnes. C’est toute la région qui doit se mobiliser !"

Un exemple parmi d’autres : le délégué de l’équipe pro est responsable informatique chez Caterpillar. Le voilà donc sans travail… "Cette fermeture, c’est une catastrophe pour la région", enchaîne Felice Mazzù. Fils d’immigré, le coach zébré connaît la valeur du travail.