Caterpillar : "Les anciens se sont sacrifiés pour rien"

Philippe n’en a pas cru ses oreilles hier matin lorsqu’il a appris que l’entreprise Caterpillar fermait ses portes à Gosselies. Cet ancien travailleur de 57 ans a consacré une grande partie de sa vie à cette usine puisqu’il y a occupé le poste de soudeur pendant 31 ans. "Quand j’ai appris la nouvelle, j’en ai eu des frissons. C’est une catastrophe pour les travailleurs et la région", nous a-t-il confié dès son arrivée devant les barrières de l’entreprise.

L’histoire entre Philippe et Caterpillar ne s’est pas bien terminée puisqu’il a été licencié lors de la dernière crise sociale, en mars 2014. Aujourd’hui, cela lui laisse toujours un goût amer. "Lors de la vague de licenciements, on a accepté de laisser la place aux jeunes. Désormais, ils subissent le même sort que nous. Où vont-ils retrouver de l’emploi ? J’ai gardé des contacts avec plusieurs d’entre eux. Que vont-ils devenir ? Nous avons tous fait d’énormes sacrifices. Je ne m’attendais vraiment pas à la fermeture."





L’ancien ouvrier avait néanmoins entendu des bruits peu encourageants ces dernières semaines. "On sentait que quelque chose n’allait pas. Je pensais alors que Caterpillar deviendrait essentiellement une usine de montage, mais ce n’est pas le cas. Dans le monde d’aujourd’hui, les dirigeants d’entreprise n’ont plus qu’un mot à la bouche : profit, profit, profit !"

La pilule a bien du mal à passer, même chez les anciens.





"Un véritable désastre humain"

Jean-Jacques Cloquet ne s’attendait pas à une décision aussi radicale

L’annonce brutale de la fermeture du site gosselien est également un véritable choc pour les différents acteurs économiques de la région carolorégienne. "C’est un véritable désastre économique, social et humain, déplore Jean-Jacques Cloquet, CEO de BSCA. C’est d’autant plus touchant car tous les Carolos sont concernés par cette fermeture. Nous avons tous dans nos proches des gens qui travaillent directement ou indirectement pour Caterpillar. Je ne m’attendais pas du tout à une décision aussi radicale."





Pour lui, cette annonce découle directement d’une concurrence mondiale de plus en plus féroce. "Pour des gens qui prennent des décisions à Chicago, l’important est d’abord le profit. Il y a un trop grand déséquilibre salarial au sein de l’Europe et dans les différents pays du monde pour espérer faire le poids face à la mondialisation. Le système a fonctionné de nombreuses années, mais ce ne pouvait plus durer."

Pour Jean-Jacques Cloquet, le BSCA reste un exemple de réussite économique maîtrisée à l’échelle régionale. "Nous continuons d’investir et de développer l’aéroport car nous voulons assurer une création continue d’emplois. En tant que Carolo, il est important pour moi de contribuer au développement économique et social de ma région. Et encore plus dans des moments comme ceux-ci."





"C’est un peu mon bébé qu’on abandonne"

Pierre Cuisinier a travaillé 40 ans à Caterpillar Gosselies, qu’il a dirigé de 2000 à 2006. Il est évidemment très ému…

S’il a dirigé le site Caterpillar à Gosselies de 2000 à 2006, Pierre Cuisinier, Carolo pur jus, y a en réalité forgé toute sa carrière. Au sortir de l’université, il aurait pu aller à Belgonucléaire. C’est "l’ambiance des ateliers, l’odeur de l’huile, qui aura fait la différence." En 2005, alors qu’il enlevait le titre de Top Manager belge de l’année, sous sa tutelle, Caterpillar Gosselies était encore le fleuron du groupe mondial, avec 4.500 employés et 100 nouvelles embauches l’an. Pierre Cuisinier a pris sa retraite avant le déclin de la désindustrialisation européenne. En 10 ans, la donne, et le monde ont bien changé…

Joint par nos soins hier, il commente, ému : "Je pense qu’une énième restructuration n’était plus tenable. Avec une entreprise tournant au quart de ses capacités d’emploi, c’était tout ou rien. C’est malheureusement rien… La nouvelle est terrible. Je connais personnellement plein de personnes impactées par le drame, même si je n’ai plus rien à voir avec l’entreprise depuis 10 ans." Il n’empêche que, comme bien des ouvriers, ce sont 40 ans de la vie de Pierre Cuisinier qui volent en éclats. En un matin."Oui… C’est terrible. C’est un peu mon bébé qu’on décide d’abandonner…"

Si, bien sûr, Pierre Cuisinier n’adoube pas la décision, il tente d’en décrypter les paramètres. En se gardant bien de dire qu’avec lui, l’issue aurait été mirifique. "La perte de marchés importants pour se focaliser sur l’Europe aura joué un grand rôle. Il est temps que l’Europe prenne en considération l’ampleur du problème industriel qu’elle a devant elle. L’Asie, l’Amérique du Sud, les États-Unis, qui se sont réindustrialisés de manière impressionnante, nous dament le pion. Même si notre réputation est plus mauvaise que nos capacités, je crains que la flexibilité du travail, la charge salariale et le manque de compétitivité en Europe n’aient pas fini de nous donner des sueurs froides. L’Europe a sa part de responsabilité dans ce qu’il se passe à Gosselies."

Des fermetures, il en a connu. "Je me souviens de fermetures dans l’Illinois, berceau de Caterpillar… Sachez bien que la direction de Caterpillar n’a strictement rien contre Gosselies et ses employés : elle ne regarde pas les gens. Seulement les chiffres…"