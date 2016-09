Caterpillar: "Mon fils n’arrive pas à sortir de l'usine, c’est plus fort que lui"

Economie

Tony Della Pelle s’était déplacé pour soutenir ses anciens collègues, dont son fils Grégory, suite à la terrible nouvelle.

"C’est important de venir", explique le père de famille, à la prépension depuis 2014. "Ce sont des gens que je connais bien, on a travaillé ensemble pendant 40 ans. Moi, il y a 2 ans, j’étais dans ma cuisine, seul, et je pleurais. Aujourd’hui, il fallait que je sois là, pour eux, et pour Grégory."

Son fils, d’habitude déjà réservé, est sous le choc. "Ici, il n’arrive pas à sortir de l’usine, c’est plus fort que lui. Il a bossé 10 ans sur ce site, en logistique. Il travaillait bien et sa carrière semblait lancée."

Aujourd’hui, le jeune Grégory et sa femme vont se retrouver sans rien. "Il travaille seul, ma belle-fille reste à la maison, avec leur petit."

Les émotions se partagent entre colère et désespoir. Hier matin, le téléphone familial a sonné, c’était Grégory qui l’appelait. "Il m’a sonné et m’a dit : ‘papa, je suis au chômage ’. Au début, je me suis dit en rigolant que c’était le chômage technique, ça arrive parfois pour quelques semaines… Mais en fait, non. Alors je suis venu directement."

D’après Tony, son fils s’inquiétait déjà depuis quelque temps. "Un jour il m’a raconté : ‘ Papa, tu sais, aujourd’hui on tourne à 4 machines par jour, ça ne sent pas bon ’. Il avait tellement raison."

En attendant son fils, il tente déjà de positiver. Lui, les cellules de reconversion mises en place en 2014, il les a connues. "Ça permet de donner un espoir de retrouver du travail. Je connais plein de travailleurs ici, et ils sont tous de bonne volonté. La région n’est pas la meilleure pour trouver du boulot, mais il peut y avoir un espoir d’avenir pour certains. La vie continue…"

L’occasion aussi, pour Tony, de s’abandonner à la nostalgie : "Fut un temps, on travaillait pour l’Afrique, l’Inde, les USA, la Chine et l’EU. On a perdu tout ça, et maintenant on perd tout. On a fait tout ça pour rien. Il y a un gros chagrin dans nos cœurs."