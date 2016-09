Caterpillar : Plus de 5.000 emplois perdus, les responsables de Caterpillar Belgium étaient au courant depuis 7 jours (VIDEOS)

Economie

Le Comité de développement stratégique Charleroi Sud-Hainaut a tenu, vendredi en fin de matinée, une réunion d'urgence après l'annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies.

Pour le Comité, il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà des 2.200 emplois directement perdus chez Caterpillar, il faut prendre en compte les nombreux sous-traitants de l'entreprise, des "dégâts collatéraux" qui doivent porter le nombre d'emplois perdus à plus de 5.000. Ce comité rassemble responsables politiques, syndicaux et patronaux de la région et leur réunion a vu se dégager une complète unanimité, a expliqué à la sortie de la réunion son président Dominique Demonte. Unanimité pour dire la tristesse ressentie, et l'incompréhension devant la décision prise, dit-il. Mais selon lui, la même unanimité s'est faite pour demander une mobilisation des responsables à tous les niveaux.





Les responsables de Caterpillar Belgium étaient au courant depuis 7 jours

Mark Thompson, le directeur financier du groupe Caterpillar, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse organisée à Nivelles, que les responsables carolos de Caterpillar Belgium avaient été informés de la volonté du groupe de fermer le site de Gosselies (Charleroi) il y a une semaine. Vendredi matin, après le conseil d'entreprise extraordinaire, plusieurs responsables syndicaux ont pointé le discours rassurant que les responsables carolos du groupe avaient tenu jeudi dernier. A aucun moment, il n'avait été question selon eux d'une fermeture du site.

Quand Mark Thompson parle d'une semaine, il veut très précisément dire sept jours, a précisé Eric De Leye, un des porte-parole de Caterpillar. Ce qui justifie, selon lui, que les responsables carolos n'étaient pas au courant de l'annonce de la fermeture jeudi dernier lorsqu'ils ont rencontré les responsables syndicaux.





Gouvernements wallon et fédéral unis avec les syndicats avant de rencontrer la direction

Les gouvernements wallon et fédéral ont affiché vendredi midi à l'Elysette (Namur) leur union avec les syndicats du site de Gosselies de Caterpillar, avant une rencontre qui s'annonce tendue à 15 heures entre les deux exécutifs et cette même direction.

Un groupe de travail (taskforce) sera mis sur pied dans le cadre de la procédure Renault pour trouver des solutions pour les travailleurs touchés, a indiqué le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters, à l'issue de la réunion avec les syndicats.

Quelque 2.200 emplois directs et 6.000 emplois indirects, en Wallonie, en Flandre et en France, seront touchés par la fermeture, a souligné le ministre-président wallon Paul Magnette. Il en appelle aussi à l'Europe, "qui doit comprendre qu'elle doit renforcer les droits des travailleurs par rapport à des multinationales qui se comportent parfois comme des voyous".

L'administration wallonne est en train d'examiner quels subsides ont été accordés et s'ils peuvent être récupérés au cas où des conditions n'auraient pas été respectées. La légalité et la conformité des décisions prises par Caterpillar seront en outre vérifiés par la Sogepa et des avocats spécialisés, a fait savoir sur Twitter le ministre wallon de l'Économie Jean-Claude Marcourt, depuis l'étranger.

"Pied à pied, nous mènerons la bataille aux côtés des travailleurs et de leurs familles, via des équipes de coordination avec le gouvernement wallon et les équipes syndicales", a affirmé le Premier ministre Charles Michel, qui faisait pour l'occasion son premier déplacement à l'Elysette en tant que Premier ministre.

La direction de l'entreprise est attendue à 15 heures au siège du gouvernement wallon par les deux exécutifs.