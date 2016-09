Caterpillar: voici la lettre envoyée aux travailleurs licenciés

Economie

La diminution du chiffre d'affaires, des mauvais choix de production... Dans sa lettre envoyée à 2.200 adresses, Thierry Hansen, directeur du site à Gosselies, revient sur les problèmes qui ont entrainé l'intention de fermeture du site. La direction au niveau de l'entreprise engage sa responsabilité, mais Hansen prévient d'emblée : "Toutefois, et je comprends que ce ne sera pas facile, nous allons devoir continuer à poursuivre nos activités, car nous ne sommes qu'au début d'un processus qui peut prendre plusieurs mois."

Un chiffre d'affaires en chute depuis trop longtemps

"Pour la première fois dans son histoire, le groupe Caterpillard doit faire face à une diminution de son chiffre d'affaires" mondial. La lettre entre d'emblée dans la justification. Elle dit vrai: Caterpillar va mal, partout dans le monde. La restructuration décidée sur notre sol, "s’étalant jusque fin 2018", en est une parmi d'autres, comme en Italie ou même sur le sol américain, terrain de naissance de l'entreprise, preuve que les coupes budgétaires sont générales. A terme, Caterpillar souhaite réajuster de 10% sa surface de production et compresser ses coûts d'1,5 milliard de dollars.

Une succession de mauvais choix stratégiques

"Nous en voulons aux Américains qui nous ont trahis, menti et ont manqué de l’élémentaire respect dû aux travailleurs. Mais la direction de Gosselies a, elle aussi failli, en faisant preuve d’une grande naïveté et en ne parvenant pas à défendre Charleroi auprès du groupe", rétorque Antonio Cocciolo, président de la FGTB Métal de Charleroi dans les colonnes du Sudpresse. En choisissant de produire le modèle le moins polluant et le moins cher (des machines tiers 4), la direction de Gosselies visait le marché européen, en retard sur l'application des normes qui encadrent ces engins de construction. Elle s'est aussi exclusivement attelée à la production de véhicules de grande taille.

Les ventes n'ont pas suivi et l'impact sur le site de Gosselies est aujourd'hui, plus retentissant que les autres. Ce n'est pas pour rien si la direction de la maison-mère s'est déplacée jusqu'en Belgique, consciente de la bombe médiatique que cette décision causerait. "Ce n’est pas les quelques formules d’empathie glissées dans cette lettre qui réconforteront les travailleurs licenciés", ponctuent les associations syndicales en interview pour Sudpresse. "Nous entamons maintenant la phase d’information et de consultation prévue par la « Loi Renault »", conlue Thierry Hansen dans la lettre.