La période des soldes est l’occasion rêvée d’utiliser sa carte de crédit.

D’une part, le paiement est retardé de quelques jours voire de quelques semaines, jusqu’à la réception de la facture reprenant toutes vos dépenses mensuelles alors qu’un paiement par carte de débit est directement ponctionné sur votre compte à vue.

Surtout, plusieurs cartes de crédit vous font bénéficier de garanties supplémentaires sur vos achats, sans coût supplémentaire (il est inclus dans la cotisation annuelle).

C’est le cas de l’assurance achats, qui intervient en cas de perte, de vol ou de dommage. Il y a un montant minimum pour cet achat (de 20 à 75 € selon la banque émetrice); sauf chez Nagelmackers.

C’est encore l’assurance garantie prolongée qui vous permet d’étendre d’un an ou deux la garantie légale sur l’achat d’un nouveau frigo, par exemple. C’est enfin l’assurance achats en ligne, qui intervient en cas de non-livraison d’un achat sur internet ou de la livraison d’un bien endommagé.

La plate-forme de comparaison financière TopCompare.be a justement étudié dans le détail les cartes de crédit disponibles sur le marché belge.

La plus généreuse est l’Americain Express Platinum, dont le coût annuel est toutefois de quelque 570 €…

D’autres, dont la cotisation est bien plus abordable, offrent également des couvertures intéressantes.

L’Argenta MasterCard Gold. inclut une assurance achats, garantie prolongée d’un an et achats en ligne. En cas de vol ou de perte, une assurance fraude vous couvre également. C’est l’une des couvertures les plus complètes pour un coût annuel : 40 €.

Beobank propose plusieurs cartes de crédit. La Brico World MasterCard et l’Extra World MasterCard proposent une assurance achats de 200 jours, de même qu’une prolongation de garantie d’un an. Valable pour les produits blancs (appareils électroménagers), bruns (télévisions et produits audiovisuels) mais aussi sur les outils de bricolage achetés avec la carte Brico. La fraude n’est pas couverte. Coût annuel : 5 €.

Les cartes MasterCard Gold de BNP Paribas Fortis 46 €), Fintro (46 €), Nagelmackers (42 €) Belfius Banque (78 €) n’offrent pas de garantie prolongée, alors que la Keytrade Visa Gold (50 €) ne propose pas d’assurance achats.

L’ING MasterCard Gold (40 €) offre une assurance achats courant pendant 200 jours à partir de l’achat. La couverture est prévue pour un montant de 8.000 € par année et 4.000 € par sinistre.

L’AXA Visa Premium Plus (53 €) est plus chiche pour le volet assurance achats (1.000 € par an), alors que la Crelan Visa Gold (48 €) monte la barre jusqu’à 2.000 €. C’est même 3.000 € si vous êtes titulaire d’une CBC Visa Confort (22 €) d’une KBC/CBC MasterCard Gold (72 €) et même 10.000 € avec la Belfius MaserCard Gold ou l’American Express Gold (115 €) ou Platinum.

Toutes ces cartes proposent une assurance achats en ligne, à l’exception de la CBC Visa Confort. AXA est à nouveau très chiche en limitant cette assurance à 150 € par achat, alors que Keytrade ne remboursera que 500 € par an.

Attention, encore, où vous achetez en ligne. La garantie n’est valable que pour les achats effectués en Europe chez Crelan. C’est souvent limité à l’Europe et aux États-Unis. BNP Paribas Fortis et Fintro sont les seules banques à proposer une couverture "partout dans le monde".