D’Orazio: "Magnette est un corrupteur idéologique"

Economie

Il y a 20 ans, l’annonce avait créé un véritable séisme dans le paysage industriel wallon. Les Forges de Clabecq étaient déclarées en faillite. Parmi les ouvriers, on retrouvait un certain Roberto D’Orazio qui allait devenir une figure de proue de la lutte sociale à la fin des années 90. Aujourd’hui, il regarde avec un œil intéressé le dossier Caterpillar. Et déplore l’attitude des politiques.

Avec l’affaire Caterpillar, on se croirait revenu 20 ans en arrière, au moment de la faillite des Forges…

"On peut faire le parallèle. 1.700 travailleurs aux Forges, 2.000 chez Caterpillar. Mais il y a quand même une grande différence : Caterpillar est une entreprise qui se porte plutôt bien. Ce n’était pas le cas des Forges."

Quel regard posez-vous sur le dossier ?

"Je suis un peu spectateur comme tout le monde, malgré le lien particulier qui unit symboliquement les travailleurs de Caterpillar et ceux de Clabecq. Je suis un peu désorienté. Les politiques et les syndicats accusent le patron américain de se foutre du monde et des règles. Mais il connaît la réglementation. La procédure Renault est entamée alors que la fermeture n’est prévue que pour avril. Il est largement dans les temps."

Selon vous, cette fermeture était à prévoir…

"Oui. Elle était même annoncée. Et je ne comprends pas comment le gouvernement wallon peut prétendre qu’il n’était pas au courant. Avec 1.500 licenciements en 2014 et avec la crise actuelle dans le domaine industriel, c’était à prévoir. On savait que ce n’étaient que les prémices. Les politiques disent qu’ils sont pris au dépourvu mais ils devaient savoir que ça allait se passer comme ça. Ce n’est pas possible autrement. Ou alors, c’est de la mauvaise gouvernance."

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.