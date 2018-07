Economie La limite, c’était dimanche à minuit. Au moins 22.000 Belges l’ont perdue de vue. Mais tout n’est pas perdu !

La folie de la Coupe du Monde et la fiesta mémorable réservée à nos Diables Rouges à Bruxelles ce dimanche 15 juillet ont eu un effet collatéral malheureux et mésestimé : elles ont éloigné quelques contribuables belges de leur devoir fiscal ! C’est qu’en effet, le 15 juillet, c’était aussi le jour que le SPF Finances avait choisi, après octroi d’un nouveau délai lié à des problèmes techniques rencontrés le 12 juillet, comme date limite de dépôt de déclaration fiscale via Tax-on-web (les citoyens passant toujours par la déclaration papier ont eu, eux, jusqu’à fin juin). Nous sommes donc officiellement hors-délai depuis ce dimanche 15 juillet minuit...