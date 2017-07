Une partie du service client de Deliveroo va quitter la Belgique pour Madagascar. L’information a été confirmée par l’entreprise : "Le customer service qui est une partie du service client va en effet partir là-bas." Ce bureau basé à Bruxelles est opérationnel pour toute la Belgique. Il représente quatorze emplois sur les trente-six qui sont présents actuellement dans la capitale pour la société de livraison de plats cuisinés via Internet. Huit employés perdront directement leur travail le 31 août. Les six autres seront réaffectés à d’autres tâches dans les bureaux bruxellois. "J’espère que cela n’entraînera pas d’autres vagues de licenciements par la suite. C’est une crainte" , explique Martin Willems, secrétaire permanent de la Centrale nationale des employés (CNE). L’entreprise compte conserver le reste des travailleurs en Belgique. Mais ce changement était malgré tout inévitable selon Deliveroo : "Compte tenu de notre forte croissance en Belgique nous nous sommes efforcés de trouver une solution pour la continuité du service. C’est pourquoi nous avons eu recours à un service externe qui est spécialisé."

Le customer service permet de régler les problèmes lors des commandes. Il indique par exemple l’adresse d’un client lorsqu’un livreur ne trouve pas son chemin. "Je ne vois pas l’avantage qu’a quelqu’un de Madagascar par rapport à une personne en Belgique pour indiquer un trajet ou contacter un restaurateur ici. En plus, c’était un peu le seul contact avec la société pour les livreurs. Ils sont tous atomisés donc ils ne se connaissent pas forcément. C’était le point de référence", raconte Martin Willems.

Les livreurs et travailleurs de Deliveroo sont invités par le syndicat CSC à un rassemblement symbolique ce jeudi, à 17 h, au croisement de l’avenue Louise et de la rue du Bailli, près du siège bruxellois de l’entreprise. "C’est un endroit symbolique parce que c’est habituellement un des gros points de rassemblement pour les coursiers dans la capitale. L’objectif sera de faire le point sur les problèmes, et d’exiger de l’entreprise une négociation collective et la révision du projet de délocalisation", expose Martin Willems .