Les nouveaux billets de 100 et 200 euros seront mis en circulation à partir du 28 mai 2019, a indiqué la Banque centrale européenne (BCE) lundi matin. Les coupures seront officiellement présentées lundi midi. Les billets de 100 et 200 euros sont les derniers de la série "Europa". Le billet de 500 euros ne sera quant à lui plus produit, à la suite d'une décision de la BCE. Depuis 2013, les différentes coupures en euro font l'objet d'un renouvellement, notamment afin d'améliorer les différents dispositifs de sécurité. Les anciens billets demeurent valables et sont progressivement retirés de la circulation.

Le nouveau billet de 5 euros a été lancé en 2013, celui de 10 euros en 2014, celui de 20 euros en 2015, tandis que la nouvelle coupure de 50 euros a été présentée en 2017.