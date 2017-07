Les personnes qui ont opté pour des vacances aux States cet été ont eu le nez fin : leur séjour sur place leur coûte nettement moins cher que prévu en début d’année grâce à la hausse d’une dizaine de pour cent par rapport au dollar.

De quoi donner des idées à d’autres pour profiter de ce taux de change bien plus attractif qu’il y a quelques mois ?

Prévoir l’évolution d’une devise est particulièrement ardu, avoue Koen de Leus. "Si parier sur l’évolution de la Bourse est difficile, parier sur le taux de change l’est encore plus. D’un jour à l’autre, la tendance peut changer totalement".

Le billet vert a d’ailleurs été une fois de plus sous pression vendredi, peinant face à l’euro en raison de nouvelles perspectives de croissance moins solides qu’attendu.

Il estime toutefois que l’euro ne devrait plus trop gagner par rapport au billet vert : "Il est possible qu’il avance d’avantage". Et ensuite ? "Nous tablons toujours sur un euro à 1,07 à la fin de l’année".

Emile Gagna, pour sa part, table sur un euro entre 1,15 et 1,20 pour la fin de l’année. "Nous ne le voyons pas beaucoup bouger d’ici là", estime l’économiste de Candriam.

Une autre destination, bien plus proche, peut d’ailleurs être mise à profit pour bénéficier, là encore, de l’effet de change : l’euro s’est apprécié d’une quinzaine de pour cent depuis le début de l’année face à la livre sterling, rappelle le chief economiste de BNP Paribas Fortis.

De quoi rendre bien plus abordables vos achats en Grande-Bretagne.