Une carte de crédit n’est pas uniquement un simple moyen de paiement : payer un voyage avec Mastercard, Visa ou encore American Express peut aussi vous permettre de vous assurer ainsi que votre famille contre des désagréments pouvant émailler vos vacances. Encore faut-il le savoir…

Bien entendu, une carte de crédit n’est pas l’autre. "Le nombre d’assurances couvertes varie d’une carte à l’autre. En plus de cela, il existe encore de nombreuses différences entre les assurances, autour des événements et des montants couverts", souligne à cet égard Wouter Vanderheere, Managing Director et cofondateur du site de comparaison TopCompare.be.

TopCompare.be s’est plus spécifiquement penché sur une vingtaine de cartes de crédit proposées en Belgique, à savoir les moyens de paiement offrant au minimum trois assurances voyage parmi toute la panoplie de couvertures liées aux vacances : annulation/interruption de voyage, assistance voyage, accident de voyage, assistance médicale, assistance voiture, perte/retard de bagages ou encore retard de vol/correspondance manquée.

De quoi prendre en compte tous les désagréments potentiels pouvant survenir lors des vacances, voire même avant le départ.

Pour bénéficier de ces avantages, il faut généralement taper dans la catégorie des cartes de type Gold. Et encore, ce n’est pas sûr. Beobank Visa Gold, Belfius Visa Gold, Carrefour Visa Classic et Nagelmackers MasterCard Gold ne proposent pas de couverture assurance annulation, par exemple.

Le coût de la carte n’est pas forcément synonyme de couverture large.

Ainsi, CBC MasterCard Globe, CBC MasterCard Platinum, Crelan Visa Gold et ING MasterCard Gold proposent pas moins de six assurances pour des cotisations annuelles bien plus abordables, variant entre 48 euros et 88 euros.

Les montants remboursés, quand ils sont prévus, varient également de carte à carte : c’est par exemple 500 euros au maximum en cas de perte de vos bagages avec la Carrefour Visa Classic (24 euros par an), mais 1.500 euros avec l’American Express Platinium.