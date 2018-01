Un total de 10.831 faillites ont été prononcées en 2017, ce qui représente une augmentation de 7,6% ou 765 faillites par rapport à 2016, indique mercredi le bureau d'informations commerciales Graydon.

C'est la première fois depuis 2013 que le nombre de faillites augmente d'une année à l'autre. Près d'une faillite sur cinq a touché une société active dans l'horeca. Le taux de faillites en 2017 s'est ainsi élevé à 0,858%, selon Graydon: une entreprise a fait faillite sur 116,5 entreprises actives. En 2016, ce taux était de 0,852% (ou une sur 117,4).

Les faillites prononcées en 2017 ont menacé directement 21.297 emplois, soit 2,84% de plus qu'en 2016. Cela représente 9.325 emplois menacés en Flandre, 6.913 en Wallonie et 5.059 à Bruxelles.

Le nombre de faillites en 2017 a fortement augmenté à Bruxelles: +34,3%, avec 2.702 faillites, le nombre le plus élevé jamais enregistré en Région capitale.

En Wallonie, la hausse a atteint près de 7,2% avec 2.780 entreprises ayant mis la clef sous le paillasson.

Enfin, en Flandre, le nombre de jugements de faillite a baissé de 1,9%, à 5.287, le nombre le plus bas depuis 2011 (5.153).

S'agissant des secteurs, c'est dans l'horeca que les dépôts de bilan ont été les plus nombreux: 2.149 (+8,1%), le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré (2.200 en 2012). Viennent ensuite la construction (1.894 faillites, +10,6% par rapport à 2016), le commerce de détail (1.366, +10,3%), les services aux entreprises (1.049, +10,1%), le commerce de gros (863, +6%) et le secteur du transport (470 faillites, +20,8%).

Graydon attribue avant tout l'augmentation du nombre de dépôts de bilan en 2017 non pas aux conséquences des attentats et de plusieurs péripéties survenues en 2016 (piétonnier et problèmes avec les tunnels à Bruxelles) mais plutôt à une "restructuration" de l'appareil des tribunaux de commerce et à une augmentation sensible du nombre d'entreprises actives en Belgique.

Sur le seul mois de décembre, 854 entreprises ont fait faillite en Belgique, soit 13,87% de plus qu'en décembre 2016. Si la Flandre a connu une forte baisse au cours du dernier mois de l'année (-16%), on ne peut pas en dire autant en Wallonie (+16,9%) et surtout à Bruxelles (+81,5%). Le nombre d'emplois en péril en décembre s'élevait à 1.259, soit 430 en Flandre, 422 en Wallonie et 407 à Bruxelles.